x
29 октября 2024
|
последняя новость: 14:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 октября 2024
|
29 октября 2024
|
последняя новость: 14:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: ночью в Иудее и Самарии были задержаны 14 подозреваемых в терроре

время публикации: 29 октября 2024 г., 14:19 | последнее обновление: 29 октября 2024 г., 14:19
ЦАХАЛ: ночью в Иудее и Самарии были задержаны 14 подозреваемых в терроре
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ, МАГАВ и ШАБАК сообщают, что в октябре 2024 года в ходе операций в Иудее и Самарии были задержаны около 260 подозреваемых в терроре, конфисковано примерно 50 единиц оружия.

Кроме того, были конфискованы сотни тысяч шекелей, предназначенных для финансирования террора, а также десятки угнанных транспортных средств.

Только минувшей ночью в Иудее и Самарии были задержаны 14 подозреваемых. Происходили столкновения. Среди израильтян пострадавших нет.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 октября 2024

389-й день войны: ЦАХАЛ понес потери в Газе, в Маалоте погибший в результате обстрела. Хронология