ЦАХАЛ: ночью в Иудее и Самарии были задержаны 14 подозреваемых в терроре

ЦАХАЛ, МАГАВ и ШАБАК сообщают, что в октябре 2024 года в ходе операций в Иудее и Самарии были задержаны около 260 подозреваемых в терроре, конфисковано примерно 50 единиц оружия.

Кроме того, были конфискованы сотни тысяч шекелей, предназначенных для финансирования террора, а также десятки угнанных транспортных средств.

Только минувшей ночью в Иудее и Самарии были задержаны 14 подозреваемых. Происходили столкновения. Среди израильтян пострадавших нет.