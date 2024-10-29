ЦАХАЛ: ночью в Иудее и Самарии были задержаны 14 подозреваемых в терроре
время публикации: 29 октября 2024 г., 14:19 | последнее обновление: 29 октября 2024 г., 14:19
ЦАХАЛ, МАГАВ и ШАБАК сообщают, что в октябре 2024 года в ходе операций в Иудее и Самарии были задержаны около 260 подозреваемых в терроре, конфисковано примерно 50 единиц оружия.
Кроме того, были конфискованы сотни тысяч шекелей, предназначенных для финансирования террора, а также десятки угнанных транспортных средств.
Только минувшей ночью в Иудее и Самарии были задержаны 14 подозреваемых. Происходили столкновения. Среди израильтян пострадавших нет.