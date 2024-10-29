В Маалоте в результате ракетного обстрела погиб мужчина

Утром 29 октября в результате ракетного обстрела в Маалоте погиб мужчина. Его смерть была констатирована парамедиками службы "Маген Давид Адом".

Еще трем людям потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока. Пострадавшие доставлены в больницу "Галиль" в Нагарии.

В 10:37-10:39 во многих населенных пунктах Верхней Галилеи, включая Маалот-Таршиху, прозвучала тревога "Цева адом". Одновременно тревога была слышна во многих поселках около границы с Ливаном. ЦАХАЛ сообщает, что из Ливана были выпущены около 50 ракет. Некоторые были перехвачены, но были и попадания.

Полиция заявляет, что одна из ракет попала в дом в Маалоте разрушила его. Место происшествия оцеплено.