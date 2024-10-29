Опрос "Мидгам": коалиция усиливается, большинство за досрочные выборы

Телеканал "Кешет" опубликовал результаты опроса общественного мнения, проведенного институтом "Мидгам".

Согласно результатам опроса, если бы выборы в Кнессет 26-го созыва состоялись сегодня, "Ликуд" остался бы крупнейшей партией Кнессета. Партия власти набирает в этом опросе 26 мандатов. "Махане Мамлахти" набирает 22 мандата. "Еш Атид" и НДИ набирают по 13 мандатов. "Демократим" Яира Голана и ШАС по 10 мандатов, "Яадут а-Тора" и "Оцма Иегудит" – по восемь. ХАДАШ-ТААЛ и РААМ – по пять мандатов.

"Ционут Датит", БАЛАД и "Ямин Мамлахти" не проходит электоральный барьер.

Партии нынешней коалиции набирают 52 мандата, партии нынешней оппозиции – 58 мандатов. Вместе с партией РААМ оппозиция набирает 63 мандата.

Согласно результатам этого опроса, если в выборах примет участие еще не существующая партия Нафтали Беннета, она наберет 21 мандат. "Ликуд" в таком случае набирает 21 мандат, "Махане Мамлахти" – 13, "Еш Атид" и ШАС – по 10. НДИ в таком случае, набирает восемь мандатов.

Респондентов спросили, кого они предпочитают видеть на посту премьер-министра. Выбирая между Нетаниягу и Лапидом, 41% предпочитают главу правительства, 24% – главу оппозиции, 31% ни одного из них.

Выбирая между Нетаниягу и Ганцем, 39% предпочитают премьер-министра, 27% хотели бы видеть на посту главы правительства лидера "Махане Мамлахти". 29% ответили "ни одного из них".

Нетаниягу опережает и Нафтали Беннета. 38% предпочитают Нетаниягу, 35% – Беннета. 23% ни одного из них.

52% опрошенных считают, что выборы должны состояться в "ближайшее время", 40% считают, что выборы должны состояться, как запланировано, осенью 2026 года.