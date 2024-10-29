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Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 29.10.2024: операции в Тамуне и Калькилии

время публикации: 29 октября 2024 г., 06:11 | последнее обновление: 29 октября 2024 г., 06:14
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 29.10.2024: операции в Тамуне и Калькилии
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 29 октября действовали в Тамуне, в Калькилии, около Рамаллы (в Будрусе), в Даэйшэ (на окраине Бейт-Лехема).

Происходили столкновения.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 29 октября.

Израиль
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