Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 29.10.2024: операции в Тамуне и Калькилии
время публикации: 29 октября 2024 г., 06:11 | последнее обновление: 29 октября 2024 г., 06:14
Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.
Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 29 октября действовали в Тамуне, в Калькилии, около Рамаллы (в Будрусе), в Даэйшэ (на окраине Бейт-Лехема).
Происходили столкновения.
О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.
Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.
ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 29 октября.