Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 29 октября, температура немного понизится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Малооблачно.

В Иерусалиме – 16-23 градусов, в Тель-Авиве – 17-25, в Хайфе – 19-24, в Эйлате – 21-31, в Беэр-Шеве – 15-26, в Мицпе-Рамоне – 18-24, на побережье Мертвого моря – 23-28, в Ашкелоне и Ашдоде – 16-25, в Ариэле – 17-25, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 21-26, на Голанских высотах – 18-26.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 22-23 градуса, высота волн – 30-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 30 км/ч).

В среду ожидается понижение температуры. В четверг – без существенных изменений. Переменная облачность. В пятницу температура повысится, будет облачно.