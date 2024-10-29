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Израиль

Внимание, розыск: пропал 48-летний житель Тель-Авива Данила Фатиховски

время публикации: 29 октября 2024 г., 18:20 | последнее обновление: 29 октября 2024 г., 18:20
Внимание, розыск: пропал 48-летний житель Тель-Авива Данила Фатиховски
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 48-летнего Данилы Фатиховски, жителя одного из кварталов на юге Тель-Авива. В сообщении полиции отмечается, что разыскиваемый работал в курьером в компании Wolt.

Приметы пропавшего: рост 185 см, лысина, карие глава, носит очки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 03-6802222 и 100.

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