Внимание, розыск: пропал 48-летний житель Тель-Авива Данила Фатиховски

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 48-летнего Данилы Фатиховски, жителя одного из кварталов на юге Тель-Авива. В сообщении полиции отмечается, что разыскиваемый работал в курьером в компании Wolt.

Приметы пропавшего: рост 185 см, лысина, карие глава, носит очки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 03-6802222 и 100.