Исследователи "Техниона" представили стратегию выхода из карантина в шесть этапов

Команда специалистов под руководством профессора Эли Ваксмана, являющегося консультантом Национального совета безопасности, представила правительству план постепенного выхода из режима карантина. Сайт "Мако" отмечает, что эта одна из стратегий, которая будет рассматриваться правительством.

Команда профессора Ваксмана предлагает производить возвращение к обычной жизни в шесть этапов, каждый из которых будет обусловлен уровнем заболеваемости и коэффициентом распространения инфекции (Rt).

В соответствии со стратегий исследователей из "Техниона", послабления в режиме карантина начнутся, когда количество новых случаев заражения не будет превышать 2000 в сутки. На этом этапе откроются промышленные предприятия и учреждения, не ведущие прием посетителей; начнут работать детские сады; возобновятся занятия в первых-вторых классах.

Когда количество новых случаев заражения снизится до 1000 в сутки, при этом еженедельно количество больных будет уменьшаться на 20%, откроются уличные магазины и рынки.

При 400 новых случаев в сутки откроются торговые центры, возобновятся занятия в третьих и четвертых классах. Откроются учреждения, ведущие прием населения, будут разрешены встречи между членами одной семьи, не проживающими под одной крышей.

Рестораны и туристические объекты откроются, когда количество новых случаев заражения составит не более 100 в сутки.

Только на самом последнем этапе откроются залы торжеств и культурные учреждения.

По словам профессора Ваксмана, для того чтобы обеспечить непрерывное функционирование экономики в условиях эпидемии, необходимо снизить уровень заболеваемости до десятков случаев в день. Он предупреждает: слишком раннее и несистематическое снятие ограничений вновь приведет к потере контроля над ситуацией, и возникнет необходимость введения новых ограничений.