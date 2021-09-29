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NEWSru.co.il :: В Израиле29 сентября 2021 г., 07:58

Руководство минздрава против Беннета: "Он опозорил нас перед всем миром"

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Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет на трибуне ООН Генеральный директор министерства здравоохранения Израиля профессор Нахман Аш и глава департамента общественного здравоохранения в минздраве Шарон Эльрой-Прайс

Разгорается конфликт между премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом и руководством министерства здравоохранения.

Конфликт возник на фоне высказываний главы правительства, сделанных им в ходе выступления на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. "Решения будут принимать не специалисты, а правительство", – сказал Беннет.

Позднее, беседуя с журналистами, Беннет продолжил резко критиковать сотрудников минздрава. "Когда я спрашивал их, почему надо отменить тот или иной концерт, они в ответ мямлили что-то невнятное", – сказал глава правительства.

На эти заявления премьера резко отреагировали представители минздрава. Министр здравоохранения Ницан Горовиц назвал слова Беннета "излишними и неуместными". "Было бы лучше, если бы подобное не было сказано", – заявил Горовиц.

Глава профсоюза медицинских работников Израиля профессор Цион Хагай также подверг слова Беннета резкой критике. "Перейдены все мыслимые границы. Ничего подобного мы никогда не видели и не слышали ни от одного премьер-министра", – заявил он.


В свою очередь, депутат Кнессета Эйтан Гинзбург ("Кахоль Лаван") выступил в поддержку главы правительства. "Его слова не были нападками на профессиональные структуры минздрава. Премьер-министр лишь подчеркнул, что в конечном счете принимает решения он. Я бы не советовал так быстро и сильно обижаться", – сказал депутат Гинзбург.

29 сентября газета "Исраэль а-Йом" публикует слова высокопоставленных чиновников минздрава. "Премьер-министр Беннет опозорил врачей Израиля и руководство министерства перед всем миром. Более того, сам того не желая, он оказал поддержку противникам вакцинации, являющихся главным препятствием на пути борьбы с эпидемией", – сказал представитель министерства.

Еще один сотрудник минздрава напомнил Беннету его слова, сказанные в период, когда тот был депутатом от оппозиции. "Очень хочется спросить, что депутат Беннет сказал бы о премьер-министре Беннете. Помните его речь? "Вы сошли с ума? Возьмите себя в руки!" Это необходимо сказать сегодня самому Беннету", – заявил представитель минздрава.

Конфликт между премьер-министром и руководством минздрава начался еще до того, как Беннет отправился в Нью-Йорк. В беседах с приближенными глава правительства критиковал рекомендации специалистов минздрава, прежде всего главу службы общественного здравоохранения Шарон Эльрои-Прайс.

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