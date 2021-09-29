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NEWSru.co.il :: В Израиле29 сентября 2021 г., 17:34

Пятеро погибших, около 40 пострадавших в результате ДТП с участием автобуса

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На 89-й трассе, недалеко от друзской деревни Хурфейш, произошла авария с участием трех транспортных средств: автобуса, такси и "коммерческого автомобиля". После столкновения автобус, в котором находились около 40 пассажиров, перевернулся.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом", приехав на место ДТП, сообщили о множестве пострадавших.

По словам парамедиков, все находящиеся в такси пассажиры получили тяжелые травмы, все они без сознания. Их состояние оценивается как критическое.

Стало известно, что 35-летняя женщина, 5-летняя девочка, двое подростков 12 и 15 лет, находившиеся в легковом автомобиле, погибли. Позднее парамедики сообщили об еще одном погибшем - водителе автобуса, мужчине приблизительно 45 лет.

Водитель такси получил тяжелые травмы.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что автобус врезался в легковушку на большой скорости, после чего опрокинулся на бок.

По словам парамедиков, еще три человека находятся в тяжелом состоянии, среди них двое пассажиров автобуса.

Стало известно, что в автобусе находились подростки из молодежного религиозно-сионистского движения "Бней Акива", возвращавшиеся с экскурсии. По информации сайта Ynet, среди пассажиров автобуса были 17 подростков из поселения Мево Дотан и подростки из Хариша.


По информации 20-го телеканала, парамедики и полиция обратились за помощью к армии. К месту аварии отправлены два вертолета авиационно-спасательного подразделения 669.

В больницу РАМБАМ доставлен один пострадавший в тяжелом состоянии; в больницу "Зив" - 20 человек, среди которых двое в тяжелом состоянии, один в состоянии средней тяжести и 17 с легкими травмами; в больницу "А-Галиль" - 27 пострадавших, среди которых один в состоянии средней тяжести и 26 с легкими травмами.

В общей сложности в аварии пострадали 48 человек, среди которых трое в тяжелом состоянии.

Больницы "Зив" и "А-Галиль" открыли "горячие линии": 1255161 и 1255141. "Горячая линия" также открыта мэрией Хариша: 04-6186021.

Дорожная полиция перекрыла трассу в районе аварии в обоих направлениях.


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