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NEWSru.co.il :: В Израиле29 сентября 2021 г., 20:29

ДТП с участием автобуса с детьми на 89-м шоссе: пятеро погибших, более 50 пострадавших

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ДТП с участием автобуса с детьми на 89-м шоссе: пятеро погибших, более 50 раненых

В среду, 29 сентября, около 18:00 на 89-й трассе, недалеко от друзской деревни Хурфейш, произошла авария с участием четырех транспортных средств - автобуса, такси, "коммерческого автомобиля" и легковушки. В автобусе находились дети и подростки из молодежного религиозно-сионистского движения "Бней Акива", возвращавшиеся с экскурсии.

Находившиеся в автобусе дети рассказывают, что после столкновения он несколько раз перевернулся. По словам медиков, характер травм говорит о том, что они были получены не во время столкновения, а когда автобус переворачивался: дети падали друг на друга, ударялись о сиденья. Большинство из них получили ортопедические травмы.

По информации сайта Ynet, среди пассажиров автобуса были 17 подростков из поселения Мево Дотан и подростки из Хариша.


В результате столкновения с автобусом было покорежено такси, его пассажиры - 5-летняя девочка, подростки 12 и 15 лет, и 35-летняя женщина - погибли. Водитель такси получил тяжелые травмы.

В операции по эвакуации пострадавших вместе с парамедиками службы МАДА участвовали военные. К месту аварии отправлены два вертолета авиационно-спасательного подразделения 669.

В больницу "Зив" в Цфате доставлены 23 пострадавших, в основном дети, большинство из них с легкими травмами. В больницу "А-Галиль" в Нагарии доставлены 36 детей и подростков, из которых четверо получили травмы средней тяжести, остальные травмированы легко. В больницу РАМБАМ в Хайфе поступили трое пострадавших в тяжелом состоянии.

Больницы "Зив" и "А-Галиль" открыли "горячие линии": 1255161 и 1255141. "Горячая линия" также открыта мэрией Хариша: 04-6186021.

Пресс-служба полиции сообщила, что, по данным предварительного расследования, один из водителей по неизвестной причине выехал за пределы своей полосы, что привело к аварии. Расследование продолжается, на месте аварии работают следователи, также ведется опрос свидетелей.

Йоси Альбаз, водитель автомобиля, в который врезался автобус первым, рассказал 11-му телеканалу, что после столкновения с его машиной автобус развернулся на 90 градусов, несколько раз перевернулся, подмяв под себя Citroen Berlingo и такси, и только после этого остановился. Другие водители, оказавшиеся свидетелями ДТП, подтверждают его слова.


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