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    В Израиле

    ЦИК запретил партии БАЛАД участвовать в выборах в Кнессет

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    ЦИК запретил партии БАЛАД участвовать в выборах в Кнессет
    Yonatan Sindel/Flash90

    После того, как была отклонена апелляция против партии РААМ, Центральная избирательная комиссия приняла апелляцию против партии БАЛАД, запретив ей участвовать в выборах в Кнессет 25-го созыва. Это решение поддержали 9 членов комиссии и 5 были против.

    Партия БАЛАД намерена опротестовать это решение в суде, и, согласно, прогнозам, выиграет суд и будет участвовать в выборах.

    С требованием снять с выборов партию Сами Абу Шхадэ, который требовал признать Израиль "государством всех граждан", а также признать арабов "национальным меньшинством", в ЦИК обратилась партия "Анахну", аргументируя это тем, что БАЛАД отрицает право Израиля на существование в качестве еврейского демократического государства, а также стремится изменить его характер.

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    Ранее в ЦИК было передано заключение юридического советника правительства Гали Баарав-Миара, в котором она указала, что не видит достаточных оснований для запрета партиям участвовать в выборах.

    Баарав-Миара указывала в своем заключении, что в отношении БАЛАД уже было принято решение Верховным судом, который постановил, что платформа партии, в которой Израиль должен быть признан "государством всех граждан", не является достаточным основанием, чтобы партия не баллотировалась.

    Несколькими часами ранее центральная избирательная комиссия отклонила апелляцию форума "Выбирающие жизнь" и организации "Достаточно! - Молодежь за Израиль", которые требовали запретить партии РААМ баллотироваться в Кнессет.

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