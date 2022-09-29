Суд обязал МВД давать гражданство и признавать репатриантами прошедших в Израиле частные гиюры

В четверг, 29 сентября, окружной суд в Иерусалиме принял прецедентное постановление, обязав МВД давать гражданство и признавать репатриантами тех, кто прошел в Израиле процедуру частного ортодоксального гиюра.

Частный ортодоксальный гиюр – это гиюр по Галахе, который проводится не в главном раввинате, а в частных конторах, имеющих право на проведения гиюра.

Напомним, что лица, проходящие гиюры за границей, имеют право на репатриацию, тогда как в Израиле таким правом обладают только те, кто прошли гиюр в главном раввинате.

adv_11 incontent_1

adv_12 m_ar_1

В МВД людей, прошедших частный гиюр, записывают евреями, однако до сих пор им не давали по этому принципу гражданство.

В 2016 году Верховный суд постановил, что государство, признающее такие гиюры, должно, согласно Закону о возвращении, давать людям, прошедшим ортодоксальный гиюр, гражданство. Однако в течение последних шести лет МВД обходило это постановление под тем предлогом, что все еще не выработало критерии для признания этих гиюров.

Как объяснила нам Яэль Беленькая, директор сети Бейт динов организации "Гиюр ка-Алаха" (самая крупная в Израиле организация, которая занимается ортодоксальными гиюрами), когда гиюр проводится за рубежом, там существуют определенные критерии для его признания с целью репатриации – например, прошедший гиюр должен в течение девяти месяцев до гиюра и в течение девяти месяцев после гиюра находиться в еврейской общине. Однако те, кто проходят гиюр в раввинате в Израиле, такие критерии соблюдать не должны. В последние шесть лет в МВД заявляли, что для признания ортодоксальных частных гиюров в Израиле должны быть разработаны специальные критерии, однако до сих пор они разработаны не были.

adv_13 incontent_2

adv_14 m_ar_2

В результате в суд с помощью адвокатской конторы Томера Варши были поданы два иска с требованием признать женщин, прошедших гиюры в организации "Гиюр ка-Алаха", гражданками страны.

Суд постановил, что шести лет для разработки критериев было достаточно и, если МВД до сих пор их не разработало, следует дать истицам статус репатрианта – согласно решению Верховного суда и Закону о возвращении.

Адвокат Томер Варша заявляет, что руководство МВД злоупотребляло своей властью и не исполняло решение Верховного суда. Таким образом, по словам Варши, "окружной суд положил конец мучениям людей, проходящих гиюр в Израиле".

adv_15 incontent_3

adv_16 m_ar_3

Яэль Беленькая в беседе с редакцией NEWSru.co.il поздравила женщин, которые проделали столь длинный путь, чтобы стать галахическими еврейками, и смогли этого добиться и получить все права, которые положены им по Закону о возвращении.

Беленькая объяснила нашей редакции, что женщины, которые проходят гиюр в "Гиюр ка-Алаха", – это в основном живущие в Израиле на постоянной основе жены израильских граждан, которые еще не прошли до конца процесс получения гражданства. При этом, по словам Беленькой, после прохождения гиюра эти женщины были записаны в МВД как еврейки, однако до судебного решения не могли получить гражданство по Закону о возвращении.