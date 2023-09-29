Конфликт Судного дня и реакции лидеров партий. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

Инцидент в Иерусалиме, в ходе которого подросток выхватил нож и – по разным версиям, то ли угрожал, то ли пытался напасть на главу комиссии Кнессета по законодательству Симху Ротмана, завершает короткую, но до крайности напряженную и тревожную неделю. И наиболее тревожно то, в какой степени события этой недели проиллюстрировали вторичность политической системы по отношению к стихии, которая выплескивается на улицы. Когда-то политиков было принято называть лидерами. Сейчас лидерами стали совсем другие люди, обремененные гораздо меньшим опытом и гораздо меньшей ответственностью. Политики только реагируют, причем далеко не всегда их реакции продиктованы желанием погасить пожар страстей.

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"Столкновения", как принято в СМИ называть нападение на молящихся на улице Дизенгоф, стали для основных игроков на политическом поле полной неожиданностью. До сих пор Йом Кипур (Судный день) был одним из немногих дней в году, когда не было или почти не было конфликтов между религиозными и светскими израильтянами. Кто-то считал причиной этого отсутствие законов, делающих добровольные ограничения, на которые шли светские, обязательными. Кто-то считал, что причиной этого является базисная тяга израильтян к традиции. Так или иначе, вокруг дня Йом Кипур склок почти не было. И поэтому отвратительный инцидент на улице Дизенгоф был особенно неожиданным. Политики отреагировали автоматически. Заявления глав ведущих партий были адресованы избирателям – тем, кого принято называть base. Все попытались извлечь из ситуации максимальную пользу.

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Нетаниягу вернулся к классическому противопоставлению евреев и израильтян, только на сей раз "израильтяне" были заменены на "левых". "Левые напали на евреев во время молитвы", – заявил премьер. И для депутатов нынешней коалиции, и для большинства ее избирателей такое противопоставление не просто в порядке вещей: оно – общий знаменатель, под который Нетаниягу уже много лет подводит представителей самых разных групп, отдающих ему свои голоса. В окружении премьер-министра убеждены, что нижняя точка в опросах пройдена, ситуация плохая, но стабильная, и теперь необходимо выискивать пути возврата нескольких мандатов, которые позволят выровнять положение в опросах. Трудно представить больший подарок в такой ситуации, чем "столкновения" на Дизенгоф.

Данное происшествие продемонстрировало потенциальным избирателям Нетаниягу не только глубину отвращения, которое они и их ценности вызывают у некоторой части тель-авивского общества. Среди так называемых умеренных правых было немало тех, кто разочарован, недоволен, напуган действиями нынешнего правительства, а главное его персональным составом. Кадры с улицы Дизенгоф показали им, что стоит бояться и радикалов из противоположного лагеря. В такой ситуации процесс "возвращения избирателей домой" весьма вероятен. В то же время Нетаниягу слишком давно в политике, чтобы не понимать, что нельзя заходить слишком далеко. Именно поэтому уже на заседании правительства он недвусмысленно высказался против намерения Итамара Бен-Гвира устроить "молитву-троллинг" на улице Дизенгоф. Именно поэтому он и его приближенные сделали все для того, чтобы Бен-Гвир не появился на Дизенгофе. Кадры неизбежного скандала обошли бы все телеэкраны страны, причем с соответствующими комментариями. На сей раз никто не стал бы говорить об ответственности обеих сторон. Она целиком и полностью была бы возложена на Бен-Гвира, а через него и на самого Нетаниягу.

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Яир Лапид также выбрал старую тактику. В своем очень пространном комментарии по поводу этих событий глава "Еш Атид" рассказал о любви к атмосфере Йом Кипур, а затем обрушился с нападками на "религиозных экстремистов, которые решили и нам принести войну". Глава "Еш Атид" в незавидной ситуации. С примерно 17 мандатами в опросах, с безнадежным отставанием от Нетаниягу или Ганца в соответствии должности премьер-министра, Лапид вынужден вести очень жесткую политику в отношении нынешнего правительства. Он, критиковавший ранее Нетаниягу за утрату "государственного подхода", уже сейчас готовит почву для критики соглашения, еще даже не достигнутого, с Саудовской Аравией. Что тогда говорить об улице Дизенгоф, где среди нападавших на религиозных сограждан наверняка были если не его сторонники, то потенциальные избиратели. Лапид не может себе позволить разочаровать или оттолкнуть их. И он опубликовал крайне воинственный комментарий.

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Немногим отстал от него Бени Ганц. Его первый комментарий был в классическом духе нынешней оппозиции. "Нетаниягу плодит и распространяет ненависть", – заявил глава "Махане Мамлахти". Через несколько дней, судя по всему по результатам внутренних опросов, показавших ущерб, который принесли ему события в Тель-Авиве, Бени Ганц немного "уравнял" риторику и заговорил об "ответственности обеих сторон".

На этом фоне самостоятельную позицию занял Гидеон Саар, также входящий в блок "Махане Мамлахти". Уже на следующий день после Йом Кипур глава партии "Тиква Хадаша" опубликовал заявление, в котором фактически поставил знак равенства между Нетаниягу и Лапидом, более того сфокусировал огонь критики на лидере "Еш Атид". "Он и Нетаниягу питают огонь братоубийственной войны", – заявил Саар. Он не сказал ни слова о Бени Ганце, однако сложно было не обратить внимание на попытку Саара занять свою позицию в центре с небольшим уклоном вправо. Именно там, где Саар, Элькин, Каана, Аскель и другие хотят находиться. Напряженность внутри "Махане Мамлахти" – давно ни для кого не секрет. Идея возможного слияния партий, формирующих блок в единую политическую структуру, оставлена в стороне. "Кахоль Лаван" и "Тиква Хадаша" баллотируются порознь на муниципальных выборах. Саар сменил название партии, добавив туда слово "правые", и предпринял еще ряд шагов, чтобы продемонстрировать свою готовность бороться за самостоятельную нишу на политическом поле. На данном этапе речь не идет о расколе блока, но пока нет и парламентских выборов на горизонте. Очень может быть, что Саар уже сейчас бросает взоры в сторону умеренно правого электората, который на предстоящих выборах будет искать политический дом. Если судить по интервью, которое неделю назад дала газете "Исраэль а-Йом" Айелет Шакед, она готовится к возвращению в политику. Не дает о себе забыть и Нафтали Беннет. На этой неделе, после того, как стало известно о введении безвизового режима с США, он поспешил напомнить, что именно его правительство проделало основную работу в этом направлении. По поводу инцидента на Дизенгоф Беннет, кстати, не сказал ни слова. Очень может быть, что Саар готовится к возможному союзу с кем-то из фигур, находящихся сейчас вне политической системы. В любом случае, "Махане Мамлахти" далек от того, чтобы представлять из себя единый организм. Гади Айзенкот, условием присоединения которого к блоку была готовность Ганца и Саара провести праймериз и начать создание общих институтов, пока хранит молчание.

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По иронии политической судьбы, именно Яир Лапид проявляет, по крайней мере на словах, готовность начать процесс демократизации его партии. 28 сентября в интервью радиостанции 103FM Лапид объявил, что намерен в обозримом будущем провести праймериз на пост лидера партии. О праймериз в предвыборный список речь не идет, эту конфету Лапид из рук выпускать не намерен. Кто сейчас помнит, что Айзенкот предпочел Ганца Лапиду, так как обещания первого во всем, что касается строительства демократической партии, звучали гораздо убедительнее.

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Авигдор Либерман, как и следовало ожидать, возложил ответственность на правительство, которое "решило превратить Тель-Авив в Тегеран". Глава НДИ был, кстати, одним из немногих политиков, присутствовавших на заседании БАГАЦа при рассмотрении апелляции, поданной против закона о недееспособности премьер-министра. Лидеры остальных оппозиционных партий воздержались от присутствия в зале, ровно как и от громких заявлений.

Дискуссия вокруг закона о дееспособности главы правительства гораздо больше занимает коалицию. Там, по меньшей мере, в окружении премьер-министра Биньямина Нетаниягу, рассматривают этот закон как бронежилет, защищающий премьера от возможного намерения Гали Баарав-Миары объявить его недееспособным. Суд, по мнению приближенных Нетаниягу, может его этого бронежилета лишить. И даже решение БАГАЦа рассматривать лишь вопрос о переносе вступления закона в силу оставляет, как они утверждают, меч, занесенным над головой Нетаниягу. В оппозиции к этому закону и к этой апелляции относятся гораздо спокойнее, обращая все взоры на рассмотрение апелляции против принципа крайней неприемлемости. Дата этого рассмотрения до сих пор не назначена.

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В коалиции тем временем сгущаются тучи вокруг Итамара Бен-Гвира. Непрекращающаяся волна насилия в арабском секторе и экстравагантные заявления Бен-Гвира по разным поводам, не имеющим отношения к работе его министерства, еще более повысили уровень недовольства министром национальной безопасности. В коалиции убеждены, что Бен-Гвир является тяжким грузом, а не потенциалом для роста популярности. Очевидно, что глава "Оцма Иегудит" остается в правительстве по той же причине, по которой он в ней оказался: отсутствие у Биньямина Нетаниягу реальных политических альтернатив. Есть те, кто надеются, что в случае соглашения с Саудовской Аравией Бени Ганц присоединится к правительству. Однако ситуация Ганца должна резко и заметно ухудшиться для того, чтобы он пошел на такой шаг. Сейчас это выглядит крайне маловероятным.