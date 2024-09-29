Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 29 сентября: удары по целям на севере и в центре сектора

В ночь на 29 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, ночью удары наносились по целям на севере и в центре сектора Газы, есть убитые и раненые. Интенсивность боевых действий в Газе ночью была невысокая.

На севере сектора: силы ЦАХАЛа взорвали несколько зданий в южной части города Газа; ВВС ЦАХАЛа атаковали цель в Джабалии, есть убитые и раненые; ВВС ЦАХАЛа атаковали дом семьи Харара в восточной части города Газа, есть убитые и раненые.

В центре сектора: ЦАХАЛ обстреливал цели в западной части Нусейрата; ЦАХАЛ обстреливал цели к северу от Нусейрата; ВВС ЦАХАЛа атаковали дом семьи Кашлан в Нусейрате, есть раненые.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 29 сентября.