Ултьтраортодоксы устроили беспорядки возле военкомата в Иерусалиме

Группа ультраортодоксов провела демонстрацию протеста возле военкомата на улице РАШИ в Иерусалиме.

Согласно опубликованной информации, митинговавшие перекрывали движение по шоссе, сопротивлялись действиям полицейских и отказывались выполнять их требования.

Полицейские применили спецсредства для прекращения беспорядков. О задержанных не сообщается.