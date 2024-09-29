Ултьтраортодоксы устроили беспорядки возле военкомата в Иерусалиме
время публикации: 29 сентября 2024 г., 10:00 | последнее обновление: 29 сентября 2024 г., 10:11
Группа ультраортодоксов провела демонстрацию протеста возле военкомата на улице РАШИ в Иерусалиме.
Согласно опубликованной информации, митинговавшие перекрывали движение по шоссе, сопротивлялись действиям полицейских и отказывались выполнять их требования.
Полицейские применили спецсредства для прекращения беспорядков. О задержанных не сообщается.