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Израиль

Ултьтраортодоксы устроили беспорядки возле военкомата в Иерусалиме

время публикации: 29 сентября 2024 г., 10:00 | последнее обновление: 29 сентября 2024 г., 10:11

Группа ультраортодоксов провела демонстрацию протеста возле военкомата на улице РАШИ в Иерусалиме.

Согласно опубликованной информации, митинговавшие перекрывали движение по шоссе, сопротивлялись действиям полицейских и отказывались выполнять их требования.

Полицейские применили спецсредства для прекращения беспорядков. О задержанных не сообщается.

Израиль
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