ЦАХАЛ: БПЛА, летевший в сторону Эйлата, был перехвачен израильскими ВМС. Видео

ЦАХАЛ сообщает, что утром 29 сентября ракетный корвет "Саар 4.5" израильских военно-морских сил успешно перехватил за пределами страны беспилотный летательный аппарат, летевший в сторону Израиля в районе Красного моря.

В 5:30 утра 29 сентября в Эйлате и окрестностях была слышна тревога ""Цева адом".

Проиранская группировка "Исламское сопротивление в Ираке" заявила, что атаковала Эйлат, применив БПЛА. Отметим, что в последние недели атаки со стороны иракских террористов участились.