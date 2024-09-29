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Израиль

ЦАХАЛ назвал новые имена террористов, ликвидированных в Бейруте вместе с Насраллой

время публикации: 29 сентября 2024 г., 15:20 | последнее обновление: 29 сентября 2024 г., 15:22
ЦАХАЛ назвал новые имена террористов, ликвидированных в Бейруте вместе с Насраллой
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что 28 сентября 2024 года в результате удара по центральному штабу "Хизбаллы", который был спрятан под гражданским зданием и рядом с офисом ООН Бейруте, помимо Хасана Насраллы были убиты 20 террористов.

Ранее сообщалось, что были ликвидированы Али Караки, командовавший южным фронтом "Хизбаллы", и глава службы контрразведки "Хизбаллы" Набиль Каук.

В сообщении ЦАХАЛа названы новые имена ликвидированных террористов:

Ибрагим Хусейн Джазини – руководитель службы безопасности Насраллы

Самир Туфик Диб – многолетний советник Насраллы

Абд аль-Амир Мухаммад Саблини – ответственный за наращивание вооружений "Хизбаллы"

Али Нааф Аюб – ответственный за управление огнем "Хизбаллы"

В сообщении ЦАХАЛа отмечается, что Джазини и Диб были в числе самых близких к Насралле людей.

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