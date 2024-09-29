ЦАХАЛ назвал новые имена террористов, ликвидированных в Бейруте вместе с Насраллой
ЦАХАЛ сообщает, что 28 сентября 2024 года в результате удара по центральному штабу "Хизбаллы", который был спрятан под гражданским зданием и рядом с офисом ООН Бейруте, помимо Хасана Насраллы были убиты 20 террористов.
Ранее сообщалось, что были ликвидированы Али Караки, командовавший южным фронтом "Хизбаллы", и глава службы контрразведки "Хизбаллы" Набиль Каук.
В сообщении ЦАХАЛа названы новые имена ликвидированных террористов:
Ибрагим Хусейн Джазини – руководитель службы безопасности Насраллы
Самир Туфик Диб – многолетний советник Насраллы
Абд аль-Амир Мухаммад Саблини – ответственный за наращивание вооружений "Хизбаллы"
Али Нааф Аюб – ответственный за управление огнем "Хизбаллы"
В сообщении ЦАХАЛа отмечается, что Джазини и Диб были в числе самых близких к Насралле людей.