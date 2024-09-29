Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 29 сентября, ожидается переменная облачность, температура понизится и будет примерно соответствующей среднесезонной.

В Иерусалиме – 18-26 градусов, в Тель-Авиве – 22-29, в Хайфе – 23-27, в Эйлате – 26-35, в Беэр-Шеве – 21-30, в Мицпе-Рамоне – 20-29, на побережье Мертвого моря – 25-32, в Ашкелоне и Ашдоде – 22-29, в Ариэле – 19-27, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 26-32, на Голанских высотах – 21-29.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 29 градусов, высота волн – 30-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В понедельник – без существенных изменений. Во вторник температура понизится. В среду ожидается небольшое повышение температуры.