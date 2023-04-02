adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
6 - 19°
Тель-Авив:
11 - 20°
Эйлат:
14 - 28°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.615 ₪ 3.932 ₪
Иерусалим:
6 - 19°
Тель-Авив:
11 - 20°
Эйлат:
14 - 28°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Правительство проголосовало за создание национальной гвардии, обещанной Бен-Гвиру

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Правительство проголосовало за создание национальной гвардии, подчиняющейся Бен-Гвиру
    Yonatan Sindel/Flash90

    Несмотря на протест генерального инспектора полиции Яакова Шабтая и юридического советника правительства Гали Баарав-Миара члены кабинета министров утвердили создание национальной гвардии, которую пообещал Нетаниягу Итамау Бен-Гвиру, а также проголосовали за сокращение бюджета всех министерств для того, чтобы финансировать проект.

    Сайт "Мако" отмечает , что даже те министры, которые протестовали против сокращения бюджета их ведомств, в результате проголосовали за это решение. По данным издания, представители минфина на заседании сказали о том, что они могли бы найти средства для финансирования нацгвардии без сокращения бюджета министерств, но для этого бы им потребовалось несколько месяцев, однако Бен-Гвир отказался ждать.

    adv_11 incontent_1

    Радиостанция "Кан Бет" передала, что бюджеты всех государственных ведомств будут сокращены на 1,5%.

    adv_12 m_ar_1

    После голосования на заседании правительства канцелярия главы правительства выпустила сообщение, в котором говорится, что вопрос о том, будет ли подчиняться национальная гвардия генинспектору полиции или другому органу, будет решаться специальным комитетом.

    Утром 2 апреля стало известно, что генеральный инспектор полиции Яаков Шабтай направил письмо министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру, в котором призвал отказаться от намерения вынести на голосование кабинета министров вопрос о создании национальной гвардии, контролируемой напрямую министром. "Этот вопрос должен быть всесторонне рассмотрен военно-политическим кабинетом, где полиция представит свою точку зрения", – говорится в письме.

    adv_13 incontent_2

    По мнению генерального инспектора, у создания такой структуры, находящейся в прямом подчинении министра, будут очень серьезные отрицательные последствия. "Разрыв между этой структурой и полицией сам по себе приведет к тяжелейшим последствиям, которые повлияют и на личную безопасность граждан. Положительные стороны этого процесса не представлены", – говорится в письме.

    adv_14 m_ar_2

    Как сообщалось ранее, генеральный инспектор полиции просил у министра разрешения выступить на заседании правительства и представить свою позицию, однако Итамар Бен-Гвир отклонил эту просьбу и запретил Шабтаю приходить на заседание правительства, которое состоится 2 апреля.

    Из канцелярии Бен-Гвира передали, что в высших эшелонах полиции возражают против создания национальной гвардии из-за личного эго. "Министр дал полиции три месяца на подготовку соответствующего серьезного проекта, однако на практике ничего не движется", – говорят приближенные Итамара Бен-Гвира.

    adv_15 incontent_3

    Они также напомнили: "Министр и генеральный инспектор объявили на совместной пресс-конференции о создании национальной гвардии, подчиненной полиции. Однако с тех пор из-за различных бюрократических препон в аппарате полиции нет никакого прогресса". "Министр не готов мириться с тем, что из-за внутренних разногласий в полиции такая важная структура не будет создана", – заявили в канцелярии Бен-Гвира.

    adv_16 m_ar_3

    2 апреля телеканал "Кешет" сообщил, что юридический советник правительства Гали Баарав-Миара возражает против создания национальной гвардии в той форме, в которой это планируется.

    adv_17 rimma_dw_d
    adv_18 rimma_dw_m
    adv_19 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 2 Апреля 2023
    Генинспектор полиции против министра национальной безопасности: "Такое создание нацгвардии – угроза безопасности граждан"
    adv_20 ar_middle_wwh
    adv_21 ar_middle_yandex
    adv_22 ar_middle_mobile_yandex
    adv_23 ar_right_wwh
    adv_24 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    16:58 Правительство проголосовало за создание национальной гвардии, обещанной Бен-Гвиру
    16:40 СМИ: Нетаниягу впервые признал, что юридическая реформа влияет на безопасность и экономику Израиля
    15:40 СМИ: квартира, купленная в Тель-Авиве для учительницы Путина, была оплачена Абрамовичем
    15:38 Художественная гимнастика. Этап Кубка мира в Софии. Израильтянки завоевали две серебряные медали
    15:20 "Контрабандная сперма": у жены террориста, отбывающего 20 пожизненных сроков, родилась двойня
    15:07 Британская разведка: главная причина небоевых потерь российской армии в Украине – пьянство
    14:19 Пальмовое воскресенье 2023: от Иерусалима до Ватикана. Фоторепортаж
    13:58 ЦАХАЛ сообщил о внезапной смерти курсантки офицерских курсов
    adv_25 ar_right_2
    adv_26 ar_right_3
    adv_27 ar_right_4
    adv_28 ar_right_5