Правительство проголосовало за создание национальной гвардии, обещанной Бен-Гвиру

Несмотря на протест генерального инспектора полиции Яакова Шабтая и юридического советника правительства Гали Баарав-Миара члены кабинета министров утвердили создание национальной гвардии, которую пообещал Нетаниягу Итамау Бен-Гвиру, а также проголосовали за сокращение бюджета всех министерств для того, чтобы финансировать проект.

Сайт "Мако" отмечает , что даже те министры, которые протестовали против сокращения бюджета их ведомств, в результате проголосовали за это решение. По данным издания, представители минфина на заседании сказали о том, что они могли бы найти средства для финансирования нацгвардии без сокращения бюджета министерств, но для этого бы им потребовалось несколько месяцев, однако Бен-Гвир отказался ждать.

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Радиостанция "Кан Бет" передала, что бюджеты всех государственных ведомств будут сокращены на 1,5%.

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После голосования на заседании правительства канцелярия главы правительства выпустила сообщение, в котором говорится, что вопрос о том, будет ли подчиняться национальная гвардия генинспектору полиции или другому органу, будет решаться специальным комитетом.

Утром 2 апреля стало известно, что генеральный инспектор полиции Яаков Шабтай направил письмо министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру, в котором призвал отказаться от намерения вынести на голосование кабинета министров вопрос о создании национальной гвардии, контролируемой напрямую министром. "Этот вопрос должен быть всесторонне рассмотрен военно-политическим кабинетом, где полиция представит свою точку зрения", – говорится в письме.

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По мнению генерального инспектора, у создания такой структуры, находящейся в прямом подчинении министра, будут очень серьезные отрицательные последствия. "Разрыв между этой структурой и полицией сам по себе приведет к тяжелейшим последствиям, которые повлияют и на личную безопасность граждан. Положительные стороны этого процесса не представлены", – говорится в письме.

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Как сообщалось ранее, генеральный инспектор полиции просил у министра разрешения выступить на заседании правительства и представить свою позицию, однако Итамар Бен-Гвир отклонил эту просьбу и запретил Шабтаю приходить на заседание правительства, которое состоится 2 апреля.

Из канцелярии Бен-Гвира передали, что в высших эшелонах полиции возражают против создания национальной гвардии из-за личного эго. "Министр дал полиции три месяца на подготовку соответствующего серьезного проекта, однако на практике ничего не движется", – говорят приближенные Итамара Бен-Гвира.

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Они также напомнили: "Министр и генеральный инспектор объявили на совместной пресс-конференции о создании национальной гвардии, подчиненной полиции. Однако с тех пор из-за различных бюрократических препон в аппарате полиции нет никакого прогресса". "Министр не готов мириться с тем, что из-за внутренних разногласий в полиции такая важная структура не будет создана", – заявили в канцелярии Бен-Гвира.

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2 апреля телеканал "Кешет" сообщил, что юридический советник правительства Гали Баарав-Миара возражает против создания национальной гвардии в той форме, в которой это планируется.