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    В Израиле

    ЦАХАЛ: на севере сбит неопознанный летательный аппарат, вторгшийся в воздушное пространство Израиля

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    ЦАХАЛ: на севере перехвачен неопознанный летательный аппарат, вторгшийся в воздушное пространство Израиля
    Flash90. Фото: Ц.Бен-Ами     ЦАХАЛ: на севере перехвачен неопознанный летательный аппарат, вторгшийся в воздушное пространство Израиля
    Ofer Zidon/Flash90

    В воскресенье, 2 апреля, пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что вертолеты и истребители ВВС были подняты по тревоге из-за неопознанного летательного аппарата, вторгшегося в воздушное пространство Израиля, по всей видимости, из Сирии.

    С момента пересечения воздушной границы и до окончания инцидента объект находился под наблюдением подразделения управления и контроля ВВС ЦАХАЛа.

    Летательный аппарат был сбит над незастроенной территории. Военные подчеркивают, что ни на одном из этапов этот БПЛА не представлял угрозы.

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    Ни в одном из населенных пунктов не была задействована система оповещения о чрезвычайных происшествиях в области безопасности.

    Обстоятельства инцидента расследуются.

    Новостная служба "Кешет" сообщила, что в ЦАХАЛе полагают, что сбитый аппарат произведен в Иране.

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