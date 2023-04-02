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    В Израиле

    Переговоры по реформе: пессимизм и возможность новой отсрочки

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    Переговоры по реформе: пессимизм и возможность новой отсрочки
    Yonatan Sindel/Flash90

    Переговоры по юридической реформе, которые проходят при посредничестве президента Ицхака Герцога, возобновятся в понедельник, 3 апреля.

    Как сообщают СМИ, контакты между сторонами продолжаются все время, однако и в коалиции, и в оппозиции считают, что шансы на достижение соглашения невысоки.

    Главным спорным вопросом остается будущее комиссии по выбору судей. По этой теме нет никакого прогресса, и в настоящий момент в оппозиции взвешивают возможность предложить коалиции назначить двух судей в Верховный суд в эту каденцию без изменения системы. Эти назначения будут сделаны в рамках так называемых административных распоряжений, при полном сохранении существующей системы в целом. Ожидается, что представители "Ликуда" отклонят это предложение.

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    Еще одним вопросом, который обсуждается в ходе закулисных бесед, является закон о преодолении вето БАГАЦа. Как сообщает "Кан", в "Ликуде" дали понять ультраортодоксальным партиям, что если этот принцип и будет принят, то в урезанном формате и не очевидно, что это гарантирует "защиту" закону о призыве.

    В политических кругах говорят о глубоких разногласиях, которые могут воспрепятствовать достижению соглашения. Бывший министр юстиции Гидеон Саар заявил в интервью "Кешет", что с его точки зрения шансы на провал переговоров по юридической реформе выше шансов на их успех. "Пока я не вижу решения проблемы состава комиссии по выбору судей. Предложения коалиции неизбежно ведут к политизации процесса выбора судей, что для нас совершенно неприемлемо", – сказал Саар. Он добавил, что, несмотря на пессимизм, считает необходимым продолжать переговоры, так как "цена провала катастрофически высока".

    В "Ликуде" тоже говорят о разногласиях. Кроме того, в оппозиции опасаются реакции протестующих на улицах в случае достижения компромисса. В "Ликуде" опасаются развала правительства. Переговоры должны быть завершены к концу апреля, что выглядит почти нереальным. Не исключено, что Биньямин Нетаниягу объявит о дополнительном замораживании законов о реформе, для того, чтобы продолжить переговоры.

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