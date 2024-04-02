Третий вечер подряд возле Кнессета проходят антиправительственные демонстрации
Третий вечер подряд возле Кнессета проходят антиправительственные демонстрации, участники которой требуют роспуска парламента, проведения досрочных выборов. Демонстранты также требуют от правительства заключения сделки с ХАМАСом, в рамках которой будут возвращены похищенные террористами израильтяне.
В демонстрации принимают десятки тысяч человек.
Эйнав Ценгаукер, сын которой, находится в плену ХАМАСа, поднявшись к микрофону, прибегла к символике пасхальной Агады, рассказывающей об исходе евреев из Египта. Она назвала Биньямина Нетаниягу "тем самым фараоном", который навлек на свой народ десятую египетскую казнь – смерть первенцев. "За время своего правления вы выпестовали и взрастили ХАМАС. Из-за вас похитили и мучили моего сына".
После окончания митинга тысячи демонстрантов прошли с зажженными факелами от площади Париз (Париж) к резиденции президента Ицхака Герцога, а также к дому семьи Нетаниягу на улице Аза.