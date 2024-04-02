Третий вечер подряд возле Кнессета проходят антиправительственные демонстрации, участники которой требуют роспуска парламента, проведения досрочных выборов. Демонстранты также требуют от правительства заключения сделки с ХАМАСом, в рамках которой будут возвращены похищенные террористами израильтяне.

В демонстрации принимают десятки тысяч человек.

Эйнав Ценгаукер, сын которой, находится в плену ХАМАСа, поднявшись к микрофону, прибегла к символике пасхальной Агады, рассказывающей об исходе евреев из Египта. Она назвала Биньямина Нетаниягу "тем самым фараоном", который навлек на свой народ десятую египетскую казнь – смерть первенцев. "За время своего правления вы выпестовали и взрастили ХАМАС. Из-за вас похитили и мучили моего сына".

После окончания митинга тысячи демонстрантов прошли с зажженными факелами от площади Париз (Париж) к резиденции президента Ицхака Герцога, а также к дому семьи Нетаниягу на улице Аза.