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Израиль

Третий вечер подряд возле Кнессета проходят антиправительственные демонстрации

время публикации: 02 апреля 2024 г., 20:04 | последнее обновление: 02 апреля 2024 г., 21:21
Третий вечер подряд возле Кнессета проходят антиправительственные демонстрации
Arie Leib Abrams/Flash90

Третий вечер подряд возле Кнессета проходят антиправительственные демонстрации, участники которой требуют роспуска парламента, проведения досрочных выборов. Демонстранты также требуют от правительства заключения сделки с ХАМАСом, в рамках которой будут возвращены похищенные террористами израильтяне.

В демонстрации принимают десятки тысяч человек.

Эйнав Ценгаукер, сын которой, находится в плену ХАМАСа, поднявшись к микрофону, прибегла к символике пасхальной Агады, рассказывающей об исходе евреев из Египта. Она назвала Биньямина Нетаниягу "тем самым фараоном", который навлек на свой народ десятую египетскую казнь – смерть первенцев. "За время своего правления вы выпестовали и взрастили ХАМАС. Из-за вас похитили и мучили моего сына".

После окончания митинга тысячи демонстрантов прошли с зажженными факелами от площади Париз (Париж) к резиденции президента Ицхака Герцога, а также к дому семьи Нетаниягу на улице Аза.

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