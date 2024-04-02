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Израиль

Управление аэропортами опровергает сообщение о падении ракеты возле аэропорта Рамон

время публикации: 02 апреля 2024 г., 12:04 | последнее обновление: 02 апреля 2024 г., 12:04

Управление аэропортами опровергло сообщения о падении ракеты на территории аэропорта Рамон в долине Тимна.

По всей видимости, речь идет о беспилотнике, который был выпущен со стороны Иордании и был сбит на расстоянии около 200 метров от границы, неподалеку от аэропорта. В ходе инцидента никто не пострадал и не был причинен ущерб.

Информация уточняется.

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