Управление аэропортами опровергает сообщение о падении ракеты возле аэропорта Рамон
время публикации: 02 апреля 2024 г., 12:04 | последнее обновление: 02 апреля 2024 г., 12:04
Управление аэропортами опровергло сообщения о падении ракеты на территории аэропорта Рамон в долине Тимна.
По всей видимости, речь идет о беспилотнике, который был выпущен со стороны Иордании и был сбит на расстоянии около 200 метров от границы, неподалеку от аэропорта. В ходе инцидента никто не пострадал и не был причинен ущерб.
Информация уточняется.
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