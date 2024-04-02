Управление аэропортами опровергает сообщение о падении ракеты возле аэропорта Рамон

Управление аэропортами опровергло сообщения о падении ракеты на территории аэропорта Рамон в долине Тимна.

По всей видимости, речь идет о беспилотнике, который был выпущен со стороны Иордании и был сбит на расстоянии около 200 метров от границы, неподалеку от аэропорта. В ходе инцидента никто не пострадал и не был причинен ущерб.

Информация уточняется.