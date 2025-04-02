Отчет ЦАХАЛа: в течение Рамадана было в 9 раз меньше терактов, чем в прошлом году в тот же период

ЦАХАЛ и МАГАВ подвели итоги действий армии и пограничной полиции в Иудее и Самарии, а также в Иерусалимском округе, в течение месяца Рамадан (27 февраля – 29 марта 2025 года).

В отчете сказано, что число нападений, по сравнению с прошлогодним Рамаданом, сократилось на 80%. Если в прошлом году в этот период было 27 терактов, то в этом году – три.

В течение нынешнего месяца Рамадан были задержаны более 400 разыскиваемых по подозрению в терроре, 13 террористов были ликвидированы, конфискованы 105 единиц огнестрельного оружия.

21 января в Самарии была начата операция "Железная стена". ЦАХАЛ связывает снижение активности террористов с проведением этой операции, которая продолжается в настоящее время.