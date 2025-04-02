В субботу в Израиле открывается купальный сезон

В субботу, 5 апреля, в Израиле официально открывается купальный сезон. Это означает, что на официальных пляжах начнут работать спасатели.

Будут открыты 158 пляжей по всей стране – 105 на побережье Средиземного моря, 33 – на берегах Кинерета, 16 – на Мертвом море, 4 – на берегу Эйлатского залива Красного моря.

В скором времени дополнительно могут открыться еще три официальных пляжа – в Тверии, Нетании и около Хайфы.

Напоминаем: купание на пляжах, где нет спасателей, запрещено. К сожалению, многие этот запрет игнорируют.

Следует учитывать, что около восточного побережья Средиземного моря могут встречаться медузы, в том числе опасные. Хотя в течение последней недели концентрация медуз около израильского побережья заметно сократилась. Следить за ситуацией по медузам можно по сообщениям сайта Meduzot.co.il.

Медузы израильского побережья Средиземного моря

Около израильского побережья Средиземного моря обычно наблюдаются скопления двух типов опасных медуз: Ропилема-номадика (Rhopilema nomadica) и Пелагия-ночесветка (Pelagia noctiluca).

Соприкосновение с этими медузами может вызывать "ожоги".

"Ропилемы" – белые или голубоватые, "пелагии" обычно бледно-лилового цвета, в крапинку. Размер этих медуз от 5 до 50 см в диаметре. "Роднит" этих медуз то, что они светятся в темноте.

Менее опасной считается ушастая аурелия (Aurelia aurita), но и она может вызывать "ожоги".