БАГАЦ отклонил иск с требованием разрушить йешиву в Хомеше

В среду, 2 августа, судьи Высшего суда справедливости приняли решение отклонить иск палестинских семей с требованием снести йешиву, находящуюся на территории бывшего поселка Хомеш.

Свое решение судьи обосновали тем, что после подачи иска постройки были перенесены на новое место, и теперь они не находятся на частных землях, принадлежащих палестинским арабам.

В решении суда отмечается, что дороги, ведущие к Хомешу, по-прежнему проходят через частную территорию, однако в иске они не упоминаются. Судьи отметили, что истцы могут вновь обратиться в суд в связи с изменением ситуации.