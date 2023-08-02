БАГАЦ отклонил иск с требованием разрушить йешиву в Хомеше
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В среду, 2 августа, судьи Высшего суда справедливости приняли решение отклонить иск палестинских семей с требованием снести йешиву, находящуюся на территории бывшего поселка Хомеш.
Свое решение судьи обосновали тем, что после подачи иска постройки были перенесены на новое место, и теперь они не находятся на частных землях, принадлежащих палестинским арабам.
В решении суда отмечается, что дороги, ведущие к Хомешу, по-прежнему проходят через частную территорию, однако в иске они не упоминаются. Судьи отметили, что истцы могут вновь обратиться в суд в связи с изменением ситуации.
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