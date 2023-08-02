Словакия выдала Израилю нянечку Ольгу Забирову, виновную в смерти 3-летней Тали Дашковой

Правоохранительные органы Словакии экстрадировали в Израиль гражданку Украины Ольгу Забирову, признанную в 2014 году виновной в причинении смерти по халатности 3-летней Тали Дашковой.

Напомним, что в августе 2011 года Забирова, работавшая помощницей воспитателя в детском саду "Белый какаду" в Нетании, забыла 3-летнюю Тали в подвозке, и девочка в результате теплового удара скончалась.

На протяжении всего следствия Ольга Забирова сотрудничала со следствием. Она утверждала, что в день, когда случилась трагедия, в детском саду было более тридцати детей. Из-за большой заполненности группы она не заметила отсутствие одного ребенка.

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Суд ппризнал Забирову виновной в причинении смерти по халатности, но до определения наказания она скрылась из страны и вернулась в Украину.

В декабре 2022 года израильской прокуратуре стало известно, что Забирова покинула Украину и находится в Словакии, после чего властям этой страны был подан запрос на экстрадицию.

Утром в среду, 2 августа, Забирова была доставлена в мировой суд Петах-Тиквы для продления ареста.

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По этому делу проходил еще один обвиняемый - Иван Улус, супруг хозяйки детского сада. Он отвечал за доставку детей в садик. Забрав Тали, рано утром у родителей, он не высадил ее в детском саду вместе с остальными воспитанниками. Не заметив, что в салоне автомобиля остался ребенок, он поставил машину рядом с домом и ушел по делам. Когда он вернулся - девочка была мертва. В 2013 году он был приговорен к году тюрьмы и выплате компенсации семье погибшей девочки.