ВВС ЦАХАЛа уничтожили пусковые ракетные установки в секторе Газы

В течение дня было зафиксировано несколько ракетных обстрелов израильской территории из сектора Газы. Пострадавших не было.

Истребители ВВС ЦАХАЛа, направляемые 215-й артиллерийской бригадой "Амуд а-Эш" под командованием 162-й дивизии атаковали и уничтожили пусковые ракетные установки.

После тревоге, сработавшей в районе Нахаль Оз, израильские силы ПВО успешно перехватили одну ракету. Пострадавших нет.