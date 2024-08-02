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02 августа 2024
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последняя новость: 21:33
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Израиль

ВВС ЦАХАЛа уничтожили пусковые ракетные установки в секторе Газы

время публикации: 02 августа 2024 г., 21:33 | последнее обновление: 02 августа 2024 г., 21:33

В течение дня было зафиксировано несколько ракетных обстрелов израильской территории из сектора Газы. Пострадавших не было.

Истребители ВВС ЦАХАЛа, направляемые 215-й артиллерийской бригадой "Амуд а-Эш" под командованием 162-й дивизии атаковали и уничтожили пусковые ракетные установки.

После тревоге, сработавшей в районе Нахаль Оз, израильские силы ПВО успешно перехватили одну ракету. Пострадавших нет.

Израиль
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