Начальник генштаба ЦАХАЛа встретился с главой штаба обороны Великобритании

Глава штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин встретился в пятницу, 2 августа, с начальником генерального штаба ЦАХАЛа Герци А-Леви.

В ходе встречи Радакин и А-Леви провели совместную оценку ситуации в регионе, обсудив вопросы безопасности и сотрудничества.

Армия обороны Израиля продолжит укреплять отношения с британской армией, основанные на общей приверженности поддержанию региональной безопасности, говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛа.