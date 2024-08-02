Начальник генштаба ЦАХАЛа встретился с главой штаба обороны Великобритании
время публикации: 02 августа 2024 г., 19:58 | последнее обновление: 02 августа 2024 г., 20:10
Глава штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин встретился в пятницу, 2 августа, с начальником генерального штаба ЦАХАЛа Герци А-Леви.
В ходе встречи Радакин и А-Леви провели совместную оценку ситуации в регионе, обсудив вопросы безопасности и сотрудничества.
Армия обороны Израиля продолжит укреплять отношения с британской армией, основанные на общей приверженности поддержанию региональной безопасности, говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛа.