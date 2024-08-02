Опрос "Mаарива": "Махане Мамлахти" снова лидирует, у НДИ – 15 мандатов

Согласно еженедельному пятничному опросу, проводимому компанией "Лазар Михкарим" по заказу газеты "Maaрив", если бы выборы состоялись сегодня, крупнейшей фракцией Кнессета стала бы партия "Махане Мамлахти" во главе с Бени Ганцем, набирающая 22 мандата.

Партия "Ликуд", на прошлой неделе впервые сравнявшаяся с "Махане Мамлахти", на этот раз снова отстает на 1 мандат.

Партия НДИ во главе с Авигдором Либерманом продолжает укреплять свои позиции и набирает 15 мандатов.

У "Еш Атид" – 13 мандатов, у ШАС и "Оцма Йегудит" – по 10 мандатов, у "Демократим" – 8 мандатов, у "Яадут а-Тора" – 7 мандатов, у ХАДАШ-ТААЛ и РААМ – по 5 мандатов, у "Ционут Датит" – 4 мандата.