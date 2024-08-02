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Израиль

В Тель-Авиве застрелен мужчина

время публикации: 02 августа 2024 г., 22:31 | последнее обновление: 03 августа 2024 г., 05:37
В Тель-Авиве мужчина получил тяжелое огнестрельное ранение
Пресс-служба МАДА

В Тель-Авиве, на улице А-Арбаа, молодой мужчина был тяжело ранен в результате нападения с применением огнестрельного оружия. Он был доставлен в больницу "Ихилов" в критическом состоянии, где врачи вскоре констатировали его смерть.

Полиция заявляет, речь идет о криминальном инциденте (то есть не о теракте).

По данным следствия, был застрелен 34-летний житель Хайфы.

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