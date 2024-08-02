В районе Хайфы заметили тюленя: возможно, Юлия вернулась из Ливана

После появления нескольких достоверных свидетельств о наблюдении тюленя в районе Хайфы, специалисты центра наблюдения за морскими млекопитающими Delphis обратились к общественности с призывом быть бдительными и в случае обнаружения тюленя, сфотографировать животное и сообщить о встрече.

Связаться с центром Delphis и сообщить о наблюдении можно при помощи онлайн-формы на сайте или позвонив по телефону 0503225227.

В пятницу утром тюленя заметил ветеринар Йотам Аялон, занимавшийся серфингом на пляже Бат-Галим в Хайфе. Около двух недель назад о наблюдении тюленя сообщали из района Рош а-Никра. Ранее также сообщалось, что самка тюленя-монаха Юлия, которую неоднократно наблюдали у израильских берегов, была замечена у побережья Ливана.

Специалисты центра Delphis опубликовали рекомендации для тех, кому посчастливилось увидеть тюленя. Прежде всего, важно соблюдать дистанцию: тюлени это дикие животные, и их нельзя беспокоить. Исследователи просят сфотографировать встреченного вами тюленя – с расстояния и без вспышки. Желательно снимать и фото, и видео.

О встрече с тюленем просят сообщить по телефону 050-3225227 или в информационный центр Управления заповедников и парков по телефону *3639. Если тюлень находится на пляже, не подпускайте к нему любопытствующих людей, очень важно не подпускать собак. Старайтесь соблюдать тишину, не направляйте на животное фонари.