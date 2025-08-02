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Израиль

90-я трасса около Мертвого моря закрыта в связи с ремонтными работами

Полиция
Мертвое море
время публикации: 02 августа 2025 г., 06:00 | последнее обновление: 02 августа 2025 г., 06:04
90-я трасса около Мертвого моря закрыта в связи с ремонтными работами
Пресс-служба полиции Израиля

Рано утром 2 августа 90-я трасса была закрыта для движения транспорта от Мицпе-Шалем до Эйн-Геди (центральная часть трассы вдоль побережья Мертвого моря) из-за образовавшегося на дороге провала, который был обнаружен накануне.

Ночью размер провала увеличился.

Ведутся ремонтные работы.

Этот участок трассы закрыт до дальнейшего уведомления.

Израиль
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