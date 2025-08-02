90-я трасса около Мертвого моря закрыта в связи с ремонтными работами

Рано утром 2 августа 90-я трасса была закрыта для движения транспорта от Мицпе-Шалем до Эйн-Геди (центральная часть трассы вдоль побережья Мертвого моря) из-за образовавшегося на дороге провала, который был обнаружен накануне.

Ночью размер провала увеличился.

Ведутся ремонтные работы.

Этот участок трассы закрыт до дальнейшего уведомления.