90-я трасса около Мертвого моря закрыта в связи с ремонтными работами
время публикации: 02 августа 2025 г., 06:00 | последнее обновление: 02 августа 2025 г., 06:04
Рано утром 2 августа 90-я трасса была закрыта для движения транспорта от Мицпе-Шалем до Эйн-Геди (центральная часть трассы вдоль побережья Мертвого моря) из-за образовавшегося на дороге провала, который был обнаружен накануне.
Ночью размер провала увеличился.
Ведутся ремонтные работы.
Этот участок трассы закрыт до дальнейшего уведомления.