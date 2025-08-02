За выходные в секторе Газы атакованы более 130 объектов террористической инфраструктуры

Бойцы Армии обороны Израиля под командованием Южного военного округа продолжают действовать против террористических организаций по всей территории сектора Газы.

24 июля был уничтожен террорист Салах ад-Дин Заара, который был заместителем командира батальона "Аль-Фуркан" в террористической организации ХАМАС. Ранее он был командиром роты боевой поддержки батальона "Аль-Фуркан" и был ответственным за множество террористических операций против граждан Израиля и сил ЦАХАЛа в секторе.

Бойцы 99-й дивизии действуют в центре и на севере сектора Газы, обнаруживая и уничтожая объекты террористической инфраструктуры на земле и под землей. Бойцы бригады "Нахаль" ликвидировали нескольких террористов, наведя на них артиллерийский огонь.

Параллельно с этим военнослужащие 401-й бригады обнаружили четырех боевиков ХАМАСа вблизи действовавших в секторе израильских сил, они навели на террористов авиацию, которая уничтожила их.

На юге сектора Газы бойцы дивизии "Газа" и 36-й дивизии также занимаются уничтожением террористической инфраструктуры и ликвидацией террористов. Они уничтожили подземные туннели террористов и военные здания, которые боевики использовали для совершения нападений и хранения оружия и боеприпасов.