"Исраэль а-Йом": в 2022 году в Израиль прибыло рекордное количество репатриантов-неевреев. Сравнение с данными министерства алии и Кнессета

Согласно данным управления регистрации населения и миграции, публикуемым газетой "Исраэль а-Йом", в 2022 году в Израиль по Закону о возвращении прибыли 47 тысяч репатриантов, из которых 32 тысячи – не являются евреями (то есть доля "евреев" среди новых репатриантов, согласно этой публикации, в 2022 году составляет 32%).

Журналист издания Ханан Гринвуд утверждает, что это рекордное количество неевреев, прибывших в Израиль по Закону о возвращении, и что в России проживают еще от 750 тысяч до 1 миллиона человек, имеющих право на репатриацию, подавляющее большинство которых не являются евреями.

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По всей видимости, автор имеет в виду людей, не являющихся евреями по Галахе, но в статье это не сказано. Если так, то его утверждение о "рекордном числе неевреев среди репатриантов" не совсем верно.

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Гринвуд также пишет, что в России действует "черный рынок", позволяющий обеспечить желающим возможность въезда в Израиль по закону о возвращении.

Данные министерства алии и интеграции

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1 декабря, в День Алии, министерство алии и интеграции публиковало данные по алие за последний год.

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По данным министерства, с 1 декабря 2021 года в Израиль репатриировались более 70 тысяч человек, из них около 60 тысяч – из Украины, России и Беларуси. (Эти данные ставят под сомнение точность публикации "Исраэль а-Йом" – по числу репатриантов.)

Подавляющее большинство репатриантов приехали из России – они составляют 54% от общего числа репатриантов. 21% репатриантов приехали из Украины.

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C 24 февраля 2022 года (с момента начала войны в Украине) в Израиль репатриировались 35287 человек из России, 14095 – из Украины и 1860 – из Беларуси. В министерстве алии и интеграции уточняют, что речь идет в том числе о тех, кто все еще ожидает в Израиле оформления статуса репатрианта.

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Из США приехали 5% репатриантов, из Франции – 4%, из Беларуси – 3%, из Эфиопии – 2%, из Аргентины – 2%. Еще из десяти государств приехало по одному репатрианту.

28% репатриантов в возрасте от 18 до 35 лет. 24% – в возрасте от рождения до 17 лет. 21% – в возрасте 36-50 лет, 17% – старше 60 лет.

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53% репатриантов составили женщины, 47% – мужчины.

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Наибольшее число репатриантов поселились в Нетании (22%), на втором месте Хайфа (11%).

Репатриация после объявления в РФ "частичной мобилизации"

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1 декабря редакция NEWSru.co.il сообщала, что с 21 сентября, когда президент России Владимир Путин объявил о так называемой частичной мобилизации, в Израиль прибыли 6508 репатриантов и 10814 лиц с правом на репатриацию из России, Украины и Беларуси. Подавляющее большинство прибыли из России.

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Вскоре после объявления в России мобилизации правительство утвердило программу приема евреев и членов их семей из Украины, России и Беларуси. Министерство финансов перевело министерству алии 90 миллионов шекелей на финансирование программы.

Однако тысячи граждан России, Украины и Беларуси, приехавшие в Израиль в рамках программы экстренной репатриации, столкнулись с тем, что программа фактически перестала работать.

В пунктах для изменения статуса туриста на статус репатрианта не только нет очередей на ближайшие месяцы, но и зачастую перестали выдавать документы сразу после проверки еврейства "Нативом". Теперь после того, как "Натив" дает потенциальным репатриантам положительный ответ, им в большинстве случаев необходимо заказать еще одну очередь – уже в МВД, где они должны будут снова подавать документы и ждать получения гражданства.

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Потенциальные репатрианты, приехавшие в Израиль в статусе туристов в рамках объявленной правительством программы экстренной репатриации, месяцами ожидают очередей на оформление документов, не имея при этом средств к существованию и не имя возможности работать в Израиле на законных основаниях.

В министерстве алии и интеграции утверждают, что те потенциальные репатрианты, которым это необходимо, получают гостиницу. Гостиница, как и медицинская страховка в аэропорту, дается на месяц, тогда как в настоящий момент ближайшие очереди на оформление статуса есть только на конец января. В том же министерстве алии вновь заявляют, что "никто не останется на улице и без медицинского обслуживания". К сожалению, не все сотрудники данного министерства на местах информированы об этих заявлениях, и зачастую потенциальные репатрианты получают совершенно иные ответы.

В пресс-службе Управления регистрации населения говорят, что пунктами приема управляет министерство алии и интеграции. Это действительно так, но в министерстве утверждают, что проблема заключается в том, что Управление не выделяет достаточное количество сотрудников. Оба ведомства перекладывают ответственность друг на друга.

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Отчет исследовательского центра Кнессета

В августе 2022 года по запросу депутатов Кнессета исследовательский центр Кнессета подготовил отчет о доле неевреев по Галахе в числе репатриантов из постсоветского пространства за период с 1990 по 2020 год, а также о прохождении гиюра репатриантами, не являющимися евреями по Галахе, за 1999-2021 годы.

Согласно отчету, в общей сложности с 1990 по 2020 год в Израиль приехал 1 миллион 124 тысячи 821 репатриант из СССР и постсоветского пространства. Из них 64% являются евреями по Галахе и 36% (402797) не являются евреями по Галахе.

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По состоянию на конец 2020 года в Израиле проживали 798 тысяч 545 репатриантов из СССР и постсоветского пространства, приехавших с 1990 года (остальные умерли или покинули Израиль). Из них 62% являются евреями по Галахе и 38% (304122) не являются евреями по Галахе.

Если рассматривать долю евреев по Галахе среди репатриантов по годам репатриации, то она неуклонно снижается – с 93,1% в 1990 году до 28,3% в 2020 году. С 1998 года евреи по Галахе составляли менее половины репатриировавшихся с постсоветского пространства.

Возвращаясь к статье "Исраэль а-Йом" от 02.12.2022. Судя по данным, представленным Хананом Гринвудом, в этом году доля евреев (по Галахе) среди репатриантов – 32%. Что больше в процентном отношении, чем было в 2020 году. То есть процент "неевреев" в 2022 году рекордным не является. Но по абсолютному числу, возможно, действительно установлен "рекорд", так как темпы репатриации в этом году резко выросли на фоне войны в Украине, развязанной властями РФ.

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В период с 1999 по 2021 год в системе государственного гиюра при министерстве главы правительства гиюр прошли 16.684 репатрианта-нееврея из бывшего СССР и постсоветсткого пространства (важно подчеркнуть, что в это число не входят дети, родившиеся в Израиле). В среднем гиюр в этой системе проходят 700-900 человек в год, только три раза (в 2005, 2007 и 2010 годах) число прошедших гиюр превысило тысячу человек. При этом в последние пять лет средний показатель снизился до 500-600 человек в год.

В рамках системы гиюра в Армии обороны Израиля в период с 2008 по 2021 год гиюр прошли 6228 военнослужащих, репатриировавшихся из постсоветского пространства и не являющихся евреями по Галахе. Здесь также количество проходящих гиюр снизилось с 600-700 в год в начале периода до 150-300 в конце периода.

В отчете отмечается, что количество начавших процесс гиюра существенно больше итоговых цифр, однако многие начавшие не доходят до конца процесса. В первую очередь это касается мужчин.

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В отчете также приводятся результаты опроса, проведенного среди репатриантов из СССР и постсоветского пространства, а также их родившихся в Израиле детей, об их позиции касательно гиюра. Опрос был проведен в 2021 году Иерусалимским институтом политических исследований совместно с "Лобби миллион" среди русскоязычных израильтян в возрасте 18-44 лет.

94% опрошенных считают себя евреями. Из них 78% уверены, что их еврейство признается раввинатом, 9% не уверены, и 12% уверены, что их еврейство не признается раввинатом

72% заявили, что им не требуется гиюр, поскольку являются евреями по Галахе, 7% прошли ортодоксальный гиюр.

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44% тех, чье еврейство не признается по Галахе, заявили, что готовы рассмотреть опцию ортодоксального гиюра через государственную систему, если в процесс будут внесены определенные изменения. Среди возможных изменений 48% считают необходимым отменить требование, чтобы супруг/а проходящего гиюр также вел/а религиозный образ жизни, 45% говорят о необходимости более уважительного отношения к проходящим гиюр, 44% считают необходимым отменить требование о переводе детей проходящего гиюр в религиозную систему образования.