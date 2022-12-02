Медленные переговоры, должности Маоза и оппозиция. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

Когда месяц назад, после публикации итогов выборов в Кнессет 25-го созыва, Биньямин Нетаниягу призвал к скорейшему приведению правительства к присяге, он руководствовался не только желанием как можно быстрее приступить к работе и исправить (или "исправить") сделанное правительством Лапида-Беннета. Глава "Ликуда" отлично понимал, что коалиционные переговоры – это как война: отлично знаешь – как начинаешь, но не знаешь – как заканчиваешь. Чем дольше длятся переговоры, тем шире платформа для требований и вымогательств со стороны контрагентов, тем больше времени остается у политиков для того, чтобы блеснуть остротой позиции перед своими избирателями.

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Быстро создать коалицию у Нетаниягу не получилось. Вечером 1 декабря было объявлено о достижении соглашения между "Ликудом" и "Ционут Датит". Подписаны также соглашения c "Оцма Иегудит" и с партией "Ноам". Как с ними, так и с "Ционут Датит", соглашение касается, прежде всего и в основном, вопросов должностей и портфелей. Однако есть в договоре нюансы, которые свидетельствуют о характере отношений в будущей коалиции.

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На протяжении всех переговоров Смотрич требовал передать ему контроль над всем, что касается жизни евреев в Иудее и Самарии, в первую очередь – строительства. Его требование было удовлетворено, однако с двумя поправками. Полномочия будут переданы не лично Смотричу, а представителю его партии, который займет должность министра в министерстве обороны. Второй нюанс оговорен в соглашении между двумя партиями. "Все решения, касающиеся строительства, будут приниматься в координации с премьер-министром", – говорится в тексте соглашения. Это означает, что у Смотрича нет полномочий принимать решения самостоятельно. Они будут проходить через министра обороны (Йоав Галант никогда не был почетным другом поселенческого движения) и возвращаться к премьер-министру. Коалицию ждут бурные времена.

Вопреки публикациям, пост министра по делам алии и интеграции не будет расчленен. Займет его, по-видимому, Офир Софер.

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Единственный депутат, который с самого начала знал к какой должности он стремится и добился ее – Симха Ротман. Адвокат, вся деятельность которого направлена на реформы юридической системы, получит должность главы комиссии Кнессета по законодательству. Ожидается, что соглашение между "Ликудом" и "Ционут Датит" пробудит к жизни переговоры с "Яадут а-Тора" и ШАС.

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Ашкеназские ультраортодоксы пребывают в ощущении, что переговоры с ними ведутся без особой спешки и без той щедрости, которую "Ликуд" проявил к "Ционут Датит". "За эту неделю мы не продвинулись ни на миллиметр в коалиционных переговорах", – сказал мне источник в партии "Дегель а-Тора", входящей в блок "Яадут а-Тора". Он заявил, что утверждения о регрессии на переговорах также далеки от действительности. "Время уходит, а ничего не движется", – заявил он.

Информация о разногласиях с "Яадут а-Тора" противоречивая, но, судя по всему, речь идет о претензиях к недостаточному вниманию со стороны "Ликуда", в первую очередь, к главе "Дегель а-Тора" Моше Гафни. В "Дегеле" явно ревнуют "Ликуд" к новому главе объединенного блока Ицхаку Гольдкнопфу и выдвигают новые требования. В настоящий момент переговоры вращаются вокруг требования передать портфель министра социального равноправия Ури Маклеву. Еще один вопрос касается закона о призыве. Ультраортодоксальные СМИ отмечают, что депутаты от "Агудат Исраэль" не проголосуют за приведение правительства к присяге, если этот вопрос не будет согласован с духовными лидерами партии. Это требование может породить серьезные трудности на переговорах. Нетаниягу готов был бы предоставить ультраортодоксам возможность провести практически любой закон о призыве. Помимо прочего, он отлично знает, что, каким бы ни был закон, мы не увидим в обозримом будущем тысячи ультраортодоксов в военной форме. Речь идет о пиар-вопросе, который время от времени по тем или иным причинам возникает на повестке дня. Сейчас он поднят, так как БАГАЦ отменил действовавший ранее закон и потребовал принять новый. Тот закон, что проведет коалиция Нетаниягу-Гольдкнопф, будет скорее всего таким, что БАГАЦ вновь вмешается и объявит его неконституционным. Чтобы справиться с этим решением, нужен закон о преодолении вето БАГАЦа. Этого закона нет и Нетаниягу ясно дал понять, что возражает против его утверждения вне рамок Основного закона о законодательстве. Чтобы принять Основной закон нужны месяцы. У "Яадут а-Тора" нет времени на ожидания. Круг замкнулся.

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В ШАС отказываются подписать соглашение с "Ликудом" до тех пор пока не проведен закон, гарантирующий назначение Арье Дери на пост министра. Против принятия этого закона в будущей коалиции не возражает никто. Но на этой неделе все развивалось как в старой сказке "бабка за дедку, дедка за репку". Для того, чтобы привести правительство к присяге, необходимо подписать коалиционное соглашение, в том числе с ШАС. В ШАС требуют принятия закона о том, что политик, приговоренный к условному заключению, может быть министром. Для того чтобы принять этот закон, необходимо сменить спикера, так как Мики Леви – действующий председатель парламента – последний человек, который будет оказывать "Ликуду" помощь в проведении подобных инициатив. Для смены спикера необходим созыв специального заседания парламента. Для созыва нужны обращения 61 депутата. "Хотите наши подписи? Идите нам навстречу", – заявляют коалиционные партнеры "Ликуда". Сначала все застопорилось из-за разногласий с "Ционут Датит", затем – с "Яадут а-Тора". Сейчас все партии согласились подписать обращение, и заседание Кнессета должно состояться 5 декабря. В ассортименте действующего спикера Кнессета Мики Леви есть немало трюков для переноса заседания и затягивания процесса. Но что не менее важно, в "Ликуде" не могут прийти к согласию по вопросу о том, кто сменит Мики Леви. Не менее четырех депутатов претендуют на эту должность: Йоав Киш, Дани Данон, Давид Амсалем, Давид Битан. И есть еще Амир Охана, который до сих пор не знает, станет ли он министром иностранных дел, или эта должность будет отдана Исраэлю Кацу. Если Кац станет главой МИДа, Охана получит должность спикера. А что достанется другим претендентам?

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Проблема Нетаниягу в том, что уходит время. Даже если 5 декабря пост спикера займет новый человек, потребуется время для того, чтобы утвердить законы, подписать коалиционные соглашения, представить их на рассмотрение Кнессета. Не позднее 11 декабря Нетаниягу должен позвонить президенту Ицхаку Герцогу и сообщить, что ему удалось сформировать правительство или попросить предоставить ему еще 14 дней для переговоров. В настоящий момент вторая опция выглядит гораздо более реальной.

Еще одна проблема Нетаниягу заключается в том, что каждый день приносит те или иные заявления партнеров "Ликуда" по будущей коалиции, которые ставят "Ликуд" под удар.

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Сначала будущий министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир начал высказывать свое мнение по поводу инцидента в Хевроне и решения военных властей в отношении одного из солдат.

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Не имеет никакого значения, прав Бен-Гвир или нет, прав командир, отправивший военнослужащего в тюрьму на 10 дней за политические высказывания (мое мнение – речь идет о возмутительно завышенном наказании). Вообще все, что касается этого инцидента, не имеет значения. Но без пяти минут министр национальной безопасности, член военно-политического кабинета не может, не имеет права публично критиковать начальника генштаба и офицеров ЦАХАЛа. Это не просто не коллегиальность, это нелояльность. Это полное непонимание правил игры. Очень хочется надеяться, что временное.

Ави Маоз, глава партии "Ноам", получил неожиданно широкие полномочия. Это не только пост заместителя министра в министерстве главы правительства, не только контроль за только формирующимся Управлением по еврейской национальной идентичности (журналист Амит Сегаль сообщил, что бюджет этого управления составит в первый год 100, а во второй – 150 миллионов шекелей). Маоз, заявлявший, что закон о возвращении позволяет "наполнять Израиль неевреями", получил контроль за Бюро по связям "Натив". Эта организация не определяет политику, не может самостоятельно изменить правила въезда людей в Израиль, но ее полномочий достаточно, чтобы от повестки дня того, кто возглавляет эту организацию, зависело очень многое. Решение Нетаниягу передать контроль за "Нативом" именно Ави Маозу свидетельствует прежде всего о полной утрате им интереса к русскоязычной общине в Израиле. Глава "Ликуда" достаточно опытный политик, чтобы понимать, что такое назначение вызовет шквал критики. И тем не менее, он пошел на него, как пошел на то, чтобы не проводить кампанию на "русской улице" на последних выборах, как пошел на то, чтобы не кооптировать в список дополнительных русскоязычных кандидатов. По-разному можно относиться к назначению Ави Маоза, но очевидно, что политик, желавший получить поддержку русскоязычных израильтян, вероятнее всего воздержался бы от такого шага.

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Маоз еще не вступил в должность, а Нетаниягу уже пришлось публично высказывать несогласие с его заявлениями. Это последовало после того, как в интервью изданию "Олам катан" Маоз заявил, что намерен добиваться запрета на проведение гей-парада в Иерусалиме.

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Добавьте к этому высказывания Маоза о необходимости отменить должность советника начальника генерального штаба по гендерным вопросам, полученные им полномочия контролировать программы внеклассного обучения в школах, и станет ясно, что первое публичное несогласие Нетаниягу с Маозом явно стало не последним. Отметим, что Маоз при этом является единственным, кто не представляет политической угрозы для Нетаниягу. Даже если "Ноам" в лице Ави Маоза покинет коалицию, ущерб будет незначительным, вместо 64 депутатов у Нетаниягу останется 63. На этом фоне готовность предоставить данному депутату такие широкие полномочия не находит объяснений.

В будущей оппозиции все еще не могут отойти из шока, связанного с поражением на выборах. В Кнессете открыто шутят о том, как торопились министры от слагающей свои полномочия коалиции освободить кабинеты. Пока неясно, какой будет тактика партий в оппозиции, но очевидно, что они не меньше, чем победители, ждут формирования правительства. Гади Айзенкот ("Махане Мамлахти") уже, впрочем, заявил, что необходимо вывести на улицы миллион граждан, чтобы остановить то, что бывший начальник генерального штаба ЦАХАЛа назвал "посягательством на национальные интересы государства". "Я тоже там буду", – сказал Айзенкот. Для многих это заявление стало неким вызовом нынешнему лидеру партии, в которой состоит Айзенкот. Бени Ганц никогда не был уличным трибуном и действовал в основном в стенах парламента и в правительстве. Айзенкот (вместе с еще одним бывшим начальником генерального штаба ЦАХАЛа Эхудом Бараком) уже говорит о массовом уличном протесте против Нетаниягу.

Коллега Айзенкота по партии Гидеон Саар в интервью NEWSru.co.il также не поскупился на критику в адрес еще не сформированного правительства. "Нетаниягу и Дери приносят в жертву интересы государства, так как коалиция 64-х – это единственная коалиция, которая позволит им принять законы, отвечающие их личным интересам", – заявил Саар. Он резко раскритиковал решение Нетаниягу переподчинить часть министерств другим. "Даже с точки зрения организации властных структур выглядит безумием передать Ави Маозу, который будет заместителем министра в министерстве главы правительства, часть полномочий министерства просвещения. Так же нелогично выглядит передача гражданской администрации министерству финансов", – сказал Саар (полный текст интервью будет опубликован позже). Похожим образом о будущем правительстве высказывался глава партии НДИ Авигдор Либерман.