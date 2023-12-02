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    В Израиле

    Ликвидирован командир батальона "Шуджаийя", отвечавший за атаку на Нахаль-Оз 7 октября

    время публикации: | последнее обновление:
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    Командир батальона
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    В ходе совместной операции ЦАХАЛа, ШАБАК и военной разведки был ликвидирован командир батальона "Шуджаийя" Уасам Фархат. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что боевик был ликвидирован ударом с воздуха.

    По данным израильской разведки, Уасам Фархат участвовал в планировании, организации и осуществлении десятков террористических атак на израильских военных и на гражданские объекты на территории Израиля.

    Согласно "досье", Фархат командовал батальоном "Шуджаийя" с 2010 года. Во время "Нерушимой скалы" он и его боевики атаковали израильский БТР, что привело к гибели шестерых израильских военнослужащих: старшего сержанта Орена Симхи Ноаха, старшего сержанта Шахара Таасе, сержанта Бен-Ицхака Ваануну, сержанта Макса Дональда Штайнберга, старшего сержанта Нисима Шона Кармели, старшего сержанта Даниэля Померанца.

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    Ликвидированный боевик был одним из организаторов атаки на йешиву предармейской подготовки в Мево-Хороне в 2002 году, в результате которой погибли пятеро израильтян, он стоял за обстрелом автобуса в Нахаль-Оз в 2011 году, в результате которого погиб израильский ребенок.

    В 1995 году Фархат был арестован силами безопасности Израиля при подготовке теракта, он был приговорен к десяти годам тюремного заключения. После освобождения из тюрьмы и возвращения в Газу занимался производством ракет.

    Уасам Фархат участвовал в планировании атаки 7 октября. Он лично отправил подразделение спецназа ХАМАСа "Нухба" в кибуц Нахаль-Оз.

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