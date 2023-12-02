Представители "Мосада" возвращаются из Дохи в Израиль, переговоры о "перемирии" зашли в тупик
Ввиду того, что переговоры зашли в тупик, по указанию премьер-министра Биньямина Нетаниягу глава "Мосада" Давид Барнеа отдал распоряжение своей команде в Дохе вернуться в Израиль. Об этом в субботу, 2 декабря, вечером, сообщили из канделярии премьер-министра.
Террористическая организация ХАМАС не выполнила свою часть соглашения, предусматривавшего освобождение всех детей и женщин из списка, который был передан ХАМАСу и утвержден им.
Глава "Мосада" благодарит главу ЦРУ, министра разведки Египта и премьер-министра Катара за сотрудничество и колоссальные посреднические усилия, которые привели к освобождению 84 детей и женщин и 24 иностранных граждан из сектора Газы.
Напомним, 24-30 ноября действовал режим прекращения огня, в течение которого удалось вернуть 105 заложников, которых удерживали террористы – среди освобожденных 81 израильтянин. (В общей сложности, на сегодняшний день ХАМАС отпустил 109 заложников, одна заложница была спасена ЦАХАЛом в ходе операции в Газе.)
Утром 1 декабря ЦАХАЛ возобновил боевые действия в Газе после семидневного прекращения огня.