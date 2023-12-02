Бойцы бригады "Шомрон" предотвратили попытку теракта возле Шхема

Бойцы 7037-го батальона бригады "Шомрон" предотвратили попытку теракта возле Шхема.

Араб, вооруженный ножом, прибыл к блокпосту неподалеку от Шхема. Он вел себя подозрительно, поэтому военнослужащие попытались в ходе опроса установить его намерения.

Однако террорист достал нож и двинулся в их сторону. Солдаты открыли огонь, террорист был ликвидирован.

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Среди израильских военнослужащих пострадавших нет.