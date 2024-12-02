Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 2 декабря, температура существенно не изменится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 9-16 градусов, в Тель-Авиве – 11-21, в Хайфе – 13-18, в Эйлате – 13-23, в Беэр-Шеве – 8-20, в Мицпе-Рамоне – 10-18, на побережье Мертвого моря – 15-20, в Ашкелоне и Ашдоде – 11-20, в Ариэле – 9-16, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 16-19, на Голанских высотах – 11-17.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 22 градуса, высота волн – 40-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

Во вторник-четверг температура существенно не изменится, малооблачно.