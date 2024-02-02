Суета вокруг сделки с ХАМАСом и театр абсурда. Итоги политической недели

Обзор подготовил политический обозреватель NEWSru.co.il Габи Вольфсон

Обсуждение возможной сделки с ХАМАСом по условиям освобождения заложников, удерживаемых террористами в Газе, привело в движение политическую систему Израиля. Как и следовало ожидать, на правом фланге забили тревогу, предупреждая премьер-министра Биньямина Нетаниягу о разрушительных для коалиции последствиях подписания сделки, на левоцентристском фланге тоже незамедлительно отреагировали – и довольно неожиданно. В "Ликуде" продолжают искать пути укрепления коалиции и демонстрируют Итамару Бен-Гвиру, что ему вполне можно найти замену. Еще одна неделя войны, еще одна неделя политических маневров на пути к выборам.

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Сделка, Бен-Гвир и Лапид

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Глава "Оцма Иегудит" Итамар Бен-Гвир закрепил за собой статус капризного ребенка в нынешней коалиционной семье. Не проходит недели, чтобы Бен-Гвир не выступал с теми или иными претензиями к руководству коалиции. Так было до войны, так продолжается по сей день. Однако на этой неделе министр национальной безопасности сделал большой шаг вперед на пути к пропасти. "Безответственная сделка означает развал коалиции", – провозгласил он с трибуны Кнессета. Бен-Гвир заявил, что, по его мнению, контуры сделки, которые обсуждаются сегодня, это своего рода пробный шар или та самая коза из известной еврейской притчи, которую втягивают в дом, чтобы выпихнув затем, почувствовать облегчение. "Я не коза", – резюмировал свою речь глава "Оцма Иегудит". Смысл этого заявления очевиден: "Не играйте со мной в игры, не забывайте, что если я выйду из коалиции, вам некем меня заменить".

Бен-Гвир и прав, и неправ одновременно. У Биньямина Нетаниягу есть стабильное большинство для проведения почти любых решений, касающихся хода войны, решений, которые Бен-Гвир не захочет поддержать. "Махане Мамлахти" проголосует за почти любую сделку, которую представит премьер-министр, и даже если представить, что в "Тиква Хадаша" кто-то проголосует против, министров от "Ликуда", ультраортодоксальных партий и "Кахоль Лаван" будет вполне достаточно, тем более, что Бецалель Смотрич хоть и критикует возможную сделку, но воздерживается от прямых угроз развалить коалицию. Без министров "Оцма Иегудит" Нетаниягу переживет предстоящее (если оно состоится) голосование.

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Но угроза Бен-Гвира более чем реальна, ощутима и болезненна в отдаленной перспективе. Нетаниягу отлично понимает, что "Кахоль Лаван" не останется в коалиции надолго. На этой неделе в беседах с приближенными Нетаниягу говорил о том, что намерен опираться на "коалицию 64", которая была сформирована после выборов. Без Бен-Гвира такой коалиции нет.

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Но еще до того, как закончилась война и зашла речь о "завтрашнем политическом дне", неожиданные шаги последовали со стороны партии "Еш Атид". В окружении Яира Лапида заявляют, что он готов присоединиться к коалиции "на короткое и ограниченное время" для того, чтобы сделка по "обмену пленными" состоялась даже в том случае, если Бен-Гвир выйдет из коалиции. Сам лидер оппозиции таких однозначных заявлений не делал, сказав лишь, что готов предоставить правительству "сеть безопасности", чтобы выход Бен-Гвира не сорвал сделку. Действия "Еш Атид" выглядят по меньшей мере странно. "Сеть безопасности" обычно предоставляют в Кнессете, где голосования по сделке, скорее всего не будет, а если и будет, то и без заявлений главы "Еш Атид" очевидно, что он не застопориться процессу освобождения заложников из-за возражений Бен-Гвира. В правительстве же, как уже говорилось, Нетаниягу справится своими силами. Готовность или намеки на готовность войти в коалицию на короткий срок выглядят скорее как попытка Лапида справиться с критикой, которая звучит в его адрес в связи с решением оставаться в оппозиции во время войны. Впрочем, в настоящий момент в политических кругах полагают, что шансы на присоединение "Еш Атид" к коалиции, даже временно, призрачны.

"Ликуд" и попытки расширения коалиции

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Самым громким политическим событием недели бесспорно стали публикации о том, что "Ликуд" предлагает "Еш Атид" портфель министра юстиции в обмен на согласие присоединиться к коалиции на долгий срок. Некоторые СМИ пошли еще дальше, опубликовав сообщение, согласно которому якобы лично Ярив Левин заявил о готовности отказаться от должности ради расширения коалиции. В канцелярии Левина энергично опровергают эти слухи, но они продолжают циркулировать.

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На первый взгляд, идея о том, что министр юстиции откажется от должности, о которой мечтал всю политическую жизнь, и пребывая на которой пытался осуществить ныне покойную юридическую реформу, выглядит неправдоподобной. Тем не менее, у нее есть определенная политическая логика. Левин отлично понимает, что реформа осуществлена не будет, состав комиссии по назначению судей не изменится, и все, на что он может рассчитывать – это некий компромисс в вопросе назначения главы Верховного суда. Левин не просто политик, а идеолог (можно соглашаться с его взглядами или нет, но в искренности его намерений не сомневаются даже самые убежденные его противники), и удерживать должность, на которой он не в состоянии реализовать свои идеи, вряд ли станет. Достаточно вспомнить, что Левин категорически отказывался взять на себя пост министра юстиции до тех пор, пока Биньямин Нетаниягу не пообещал ему свободу действий в том, что касается юридической реформы. Сейчас, когда перспективы ее продвижения равны нулю, Левин может элегантно избавиться от портфеля ради "национального единства", "сплоченности народа вокруг общей цели" и всего того, о чем сегодня любят говорить политики. Однако предложение "Ликуда" (если оно было сделано), скорее всего адресовано не столько Лапиду, сколько Ганцу. При всей соблазнительности предложения, Лапид вряд ли захочет спасать правительство Нетаниягу и дискредитировать себя в глазах избирателей. Лапид, как уже неоднократно говорилось, опирается на радикальные круги демонстрантов с улицы Каплан (в прошлом Бальфур), и они не поймут его в том случае, если он решит войти в правительство Нетаниягу на долгий срок, к тому же в такой должности как министр юстиции.

С Ганцем ситуация чуть менее однозначна. Он находится между молотом депутатов от "Кахоль Лаван", требующих немедленного выхода из коалиции, и наковальней депутатов и министров от "Тиква Хадаша", которые настаивают на продолжении работы в коалиции. На этой неделе на заседании фракции "Махане Мамлахти" имела место бурная дискуссия между сторонами. Бени Ганц в дискуссии участия не принимал, и на данном этапе его позиция по поводу продолжения работы в коалиции неясна. Однако сценарий, в рамках которого Ганц соглашается на пост министра юстиции и торжественно объявляет, что "после того, как помогал обеспечить безопасность государства, он встает на защиту израильской демократии", не выглядит таким уж нереальным.

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И есть, разумеется, еще Гидеон Саар. В "Ликуде" не скрывают, что их основные надежды на расширение коалиции связаны именно с Сааром. На данном этапе, он не намерен покидать коалицию, и есть те, кто утверждают, что он не сделает этого сейчас, даже если Ганц и Айзенкот ее покинут. Однако настанет момент, когда списывать продолжение пребывания в коалиции на войну станет невозможно, и Саару придется принимать решения. Остаться в правительстве Нетаниягу в роли министра юстиции – это может быть подано как некая индульгенция и начало прокладывания тропинки обратно в "Ликуд" (после ухода Биньямина Нетаниягу, разумеется). Отказ от должности и выход из коалиции – это продолжение пути в направлении самостоятельного участия в выборах с неизвестным результатом. Перед Сааром стоит непростая дилемма.

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Либерман против вотума недоверия и против Нетаниягу

На этой неделе Кнессет рассматривал вотум недоверия правительству, представленный партией "Еш Атид". Это бессмысленный с практической точки зрения акт, так как у вотума недоверия нет шансов быть утвержденным пока у коалиции есть стабильные 64 мандата, а у оппозиции нет единого альтернативного кандидата на пост премьер-министра, но обсуждение дает возможность тем, кто выдвигает вотум недоверия, получить несколько минут прямого эфира на Парламентском телеканале. Однако на сей раз против вотума высказался глава НДИ Авигдор Либерман. "Это бессмысленное действие, выстрел вхолостую. Когда Израиль ведет переговоры об освобождении похищенных, а солдаты воюют в Хан-Юнисе, нет места мелкой политике", – заявил Либерман, раскритиковав тем самым своего коллегу по оппозиции Яира Лапида.

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Авигдор Либерман готов был бы присоединиться к коалиции при двух условиях: предоставление ему места в кабинете военных действий и отсутствие обязательств оставаться в правительстве после завершения войны. Договоренностей пока нет, Либерман по-прежнему в оппозиции.

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Коалиционные переговоры продолжаются практически все время. "Это не переговоры, это торг о времени", – сказал мне на этой неделе парламентский помощник одного из депутатов. "Как на переговорах по сделке с ХАМАСом, так и тут – не могут договориться о сроках прекращения огня".

Очень может быть, что попытки Нетаниягу не увенчаются ничем, и он останется с коалицией своих "естественных союзников". В то же время очевидно, что он не прекратит попыток расширить коалицию или даже переформатировать ее. Как бы то ни было, по мнению премьер-министра, выборы в Израиле пройдут не раньше, чем весной 2025 года.

Касиф. Театр абсурда

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На этой неделе организационная комиссия Кнессета обсуждала требование лишить депутата Офера Касифа (ХАДАШ-ТААЛ) депутатского мандата. Инициатива была представлена депутатом Одедом Форером (НДИ) в связи с тем, что Касиф подписал петицию, поддерживающую иск против Израиля, поданный ЮАР в Международный суд в Гааге.

Несмотря на то, что комиссия утвердила эту инициативу большинством голосов, судя по всему, она не получит решающего утверждения. Для этого необходимо утвердить ее большинством в 90 голосов на пленарном заседании. Уже сейчас авторам инициативы будет трудно собрать требуемое число, однако даже если каким-то чудом депутата удастся отстранить от должности, будет подан иск в БАГАЦ, который скорее всего отменит решение парламента. Уже сейчас представители юридического советника правительства выступают против лишения Касифа депутатского мандата.

Весь этот процесс является классическим представлением в театре абсурда. Согласно параграфу 7 а Основного закона о Кнессете, депутат или список, отрицающие словами или действиями право Израиля на существование как еврейского и демократического государства, не могут баллотироваться в Кнессет. Блок ХАДАШ-ТААЛ открыто призывает к превращению Израиля из еврейского государства в государство всех граждан. Этого однако ни разу не было достаточно для того, чтобы заблокировать данный блок на подходе к Кнессету. Даже партия БАЛАД, члены которой активно принимали участие в антиизраильской деятельности (Ханин Зуаби была на судне "Мармара", Азми Бшара, подозреваемый в шпионаже в пользу "Хизбаллы", поспешно скрылся из страны), всякий раз получала от БАГАЦа штамп "кашрута". И депутаты были вынуждены прибегнуть к очень спорному закону, позволяющему одним парламентариям удалять из Кнессета других. Точнее – пытаться удалить, так как несложно предположить, что Офер Касиф останется в Кнессете.