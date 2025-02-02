Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 2 февраля, температура немного повысится и будет незначительно выше среднесезонной. Переменная облачность. В долинах на севере туман.

В Иерусалиме – 8-17 градусов, в Тель-Авиве – 10-20, в Хайфе – 11-17, в Эйлате – 14-24, в Беэр-Шеве – 8-20, в Мицпе-Рамоне – 9-18, на побережье Мертвого моря – 14-20, в Ашкелоне и Ашдоде – 10-20, в Ариэле – 8-18, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 14-18, на Голанских высотах – 7-18.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 40-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 25 км/ч).

В понедельник-вторник – без существенных изменений, переменная облачность. В среду-четверг температура понизится, ожидаются дожди.