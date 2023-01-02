adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
8 - 9°
Тель-Авив:
15 - 17°
Эйлат:
15 - 23°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.519 ₪ 3.753 ₪
Иерусалим:
8 - 9°
Тель-Авив:
15 - 17°
Эйлат:
15 - 23°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Арье Дери готовит поправку об отмене "быстрых дарконов" для репатриантов

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    СМИ: Арье Дери готовит поправку об отмене
    Yonatan Sindel/Flash90

    Глава МВД Арье Дери продвигает принятие поправки, которая лишит новых репатриантов возможности получить загранпаспорт раньше, чем через год после переезда в Израиль.

    Как сообщила пресс-служба политика, Арье Дери отдал распоряжение Управлению народонаселения и миграции начать работу над поправкой к закону "о загранпаспорте", которая вернет его к состоянию, предшествующему 2017 году.

    До 2017 года новые репатрианты могли получить "даркон" только после того, как израильские власти убедятся, что "новые граждане" намерены сделать Израиль центром своей жизни. Обратиться за документом можно было, прожив в стране не менее 1 года. В 2017-м в законе "О заграничных паспортах" произошли изменения, которые позволили репатриантам подавать заявку на оформление загранпаспорта сразу после получения гражданства Израиля.

    adv_11 incontent_1

    adv_12 m_ar_1

    По мнению Арье Дери, эти изменения в законе привели к массовым злоупотреблениям со стороны репатриантов новой волны. Глава МВД назвал неприемлемой ситуацию, когда люди, имеющие право на репатриацию, получают паспорт и "корзину абсорбции", после чего уезжают в страну исхода.

    adv_13 article_dw_desk
    adv_14 article_dw_mobile
    adv_15 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    adv_16 ar_middle_wwh
    adv_17 ar_middle_yandex
    adv_18 ar_middle_mobile_yandex
    adv_19 ar_right_wwh
    adv_20 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    22:42 Нетаниягу отдал распоряжение подготовить "борт номер 1" к эксплуатации
    21:19 Арье Дери готовит поправку об отмене "быстрых дарконов" для репатриантов
    18:54 Юристы и опекун девочки, родившейся из "чужого" эмбриона, рекомендуют оставить ее с матерью
    17:51 Мартина Навратилова, бывшая первая ракетка мира, сообщила, что у нее диагностирован рак груди и горла
    16:08 Банк Израиля в седьмой раз за год поднял учетную ставку, она составила 3,75%
    15:53 Нетаниягу заявил о провалах прошлого правительства в экономике и политике
    15:49 Регев: пока у периферии не будет доступа к транспорту, в центре не будет метро
    15:31 Минобороны РФ опубликовало отчет о ходе "спецоперации" в Украине: идет 313-й день войны
    adv_21 ar_right_2
    adv_22 ar_right_3
    adv_23 ar_right_4
    adv_24 ar_right_5