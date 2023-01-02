Арье Дери готовит поправку об отмене "быстрых дарконов" для репатриантов

Глава МВД Арье Дери продвигает принятие поправки, которая лишит новых репатриантов возможности получить загранпаспорт раньше, чем через год после переезда в Израиль.

Как сообщила пресс-служба политика, Арье Дери отдал распоряжение Управлению народонаселения и миграции начать работу над поправкой к закону "о загранпаспорте", которая вернет его к состоянию, предшествующему 2017 году.

До 2017 года новые репатрианты могли получить "даркон" только после того, как израильские власти убедятся, что "новые граждане" намерены сделать Израиль центром своей жизни. Обратиться за документом можно было, прожив в стране не менее 1 года. В 2017-м в законе "О заграничных паспортах" произошли изменения, которые позволили репатриантам подавать заявку на оформление загранпаспорта сразу после получения гражданства Израиля.

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По мнению Арье Дери, эти изменения в законе привели к массовым злоупотреблениям со стороны репатриантов новой волны. Глава МВД назвал неприемлемой ситуацию, когда люди, имеющие право на репатриацию, получают паспорт и "корзину абсорбции", после чего уезжают в страну исхода.