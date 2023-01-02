В Кафр-Дане разрушен дом террористов, убивших майора Бара Фалаха. В ходе операции застрелен боевик

В ночь на понедельник, 2 января, в палестинской деревне Кафр-Дан, к западу от Дженина, израильские военные разрушили дом террористов, причастных к гибели 30-летнего майора Бар Фалаха, убитого в сентябре 2022 года.

Боевики, ассоциированные с различными группировками, попытались помешать военным. В ходе перестрелки один из боевиков был убит, несколько получили ранения. Палестинская сторона называет имя убитого: Мухаммад Хушейх из Аль-Ямуна, он был боевиком "Бригад мучеников Аль-Аксы" (ФАТХ).

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Отметим, что дома террористов Ахмада Убада и Абд ар-Рахмана Убада, убивших майора Бара Фалаха, были размечены для сноса еще 15 сентября, на следующий день после гибели израильского офицера. Затем была длительная юридическая процедура, все апелляции семьи Убад были отклонены судом.

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В ночь на 14 сентября 2022 года около Джаламэ (к северу от Дженина, граница Израиля и Палестинской автономии) израильские военные, проводившие под командованием подполковника Арика Мояля операцию по розыску боевиков, обстрелявших накануне инженерную технику, выявили двух подозреваемых. Подозреваемые находились примерно в 15 метрах от пограничных заграждений. Когда военные попытались блокировать и задержать подозреваемых, те открыли огонь по солдатам. В ответ был открыт огонь на поражение. Подозреваемые были застрелены. В перестрелке погиб майор Бар Фалах (30 лет, из Нетании), заместитель командира патрульного подразделения бригады "Нахаль".

Убитые Ахмад Убад и Абд ар-Рахман Убад были боевиками "Бригад мучеников Аль-Аксы" (военное крыло ФАТХа). При этом Ахмад Убад был также сотрудником палестинских "сил безопасности". Террористы были вооружены автоматической винтовкой М-16 и самодельным пистолетом-пулеметом "Карл Густав" ("Карло").