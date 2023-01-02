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    В Израиле

    Коалиционное соглашение между "Ликудом" и "Ционут Датит". Русский перевод

    время публикации: | последнее обновление:
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    Коалиционное соглашение между
    Yonatan Sindel/Flash90

    28-29 декабря 2022 года партия "Ликуд" подписала коалиционные соглашения с партиями "Ноам", "Ционут Датит", "Оцма Йегудит", ШАС и с блоком "Яадут а-Тора", состоящим из партий "Дегель а-Тора" и "Агудат Исраэль", сформировав тем самым 37-е правительство Израиля.

    Редакция NEWSru.co.il начинает публикацию перевода основных положений коалиционных соглашений с каждой из партий.

    Сегодня публикуется коалиционное соглашение с партией "Ционут Датит" во главе с Бецалелем Смотричем. В публикации положения сгруппированы по темам без нумерации, содержащейся в исходном документе.

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    Отметим, что отдельные параграфы коалиционного соглашения между "Ционут Датит" и "Ликудом" публиковались в израильских СМИ и вызвали общественный резонанс. Сайт NEWSru.co.il писал об этом. Однако до сих пор никем не публиковался русский перевод текста этого соглашения.

    КОАЛИЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПАРТИЯМИ "ЛИКУД" И "ЦИОНУТ ДАТИТ"

    Согласованные законы

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    - Проверка и исправление решений предыдущего правительства с целью восстановления статуса-кво в вопросах религии и государства.

    - Пакет законов и поправок к законам, включая основные законы, направленных на упорядочивание отношений между ветвями власти и их полномочий, включая отношения между Кнессетом и правительством с одной стороны, и судебной системой и Верховным судом – с другой стороны, и систему назначения судей. Утверждение Основного закона о законотворчестве и параграфа о преодолении вето БАГАЦа. Пакет законов получит максимальный приоритет перед другими законами в любом случае и при любых обстоятельствах на всем протяжении процесса утверждения.

    - В свете необходимости реализации сути Закона о возвращении и обеспечения репатриации евреев в Израиль, а также в свете характеристики алии последних лет и в свете проблем и лазеек, которые создает параграф о внуках в Законе о возвращении, и с учетом необходимости предотвращения ассимиляции в Израиле и предотвращения злоупотребления правами, предоставляемыми государством, репатриантами, которые возвращаются в страну исхода вскоре после репатриации, до утверждения государственного бюджета на 2023 год должны быть утверждены поправки к закону, необходимые для проведения надлежащей политики репатриации. Формат поправок будет утвержден в течение 60 дней.

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    - Отмена 13 параграфа Закона о регулировании народного хозяйства на 2021-2022 годы (реформа кашрута). Вместо него в течение 60 дней будет сформулирован новый закон, включающий исключение прямых отношений между проверяющим и проверяемым, единые стандарты кашрута, запрет на демонстрацию заявлений о кошерности без получения государственного сертификата, даже если в них не использовано слово "кошерность".

    - Формирование национальной и сионистской политики иммиграции и принятие Основного закона об иммиграции, ограничивающего присоединение Израиля к международным конвенциям по вопросам иммиграции. Отказ от присоединения к Стамбульской конвенции о борьбе с насилием в отношении женщин. Продвижение мер, поощряющих нелегальных иммигрантов покинуть Израиль.

    - Продвижение реформы гиюра. Принятие закона, признающего действительным гиюр, проведенный в Израиле, только если он был проведен посредством государственной системы гиюра, подчиняющейся постановлениям главных раввинов Израиля (возвращение к статусу-кво до 34-го правительства).

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    - Без ущерба для бланков с указанием "Родитель 1" и "Родитель 2", в государственных учреждениях должны быть доступны бланки с указанием "Отец" и "Мать".

    - Утверждение Основного закона изучения Торы (изучение Торы является основой наследия еврейского народа) до утверждения государственного бюджета на 2023 год.

    - Возвращение к статусу-кво до 2000 года в вопросе возможности проведения общественных мероприятий и учебы с гендерным разделением. Принятие поправки к закону о запрете дискриминации, исключающей из него мероприятия, очевидным образом предназначенные для религиозного населения. Разрешение частному бизнесу отказывать в предоставлении услуги или товара на основании религиозных убеждений, при условии, что речь не идет об уникальном товаре или услуге, и что в ближайших географических окрестностях можно получить такой же товар или услугу по тем же ценам.

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    - Принятие закона, регулирующего вопросы алиментов и совместного опекунства для детей 6-15 лет, в соответствии с постановлением БАГАЦа от 2020 года.

    - Продвижение закона о статусе главного военного раввина.

    - Утверждение закона о развитии Галилеи.

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    - Утверждение поправки к закону о малых населенных пунктах, увеличивающих квоту до 1000 семей.

    - Отмена закона об электроснабжении, принятого предыдущим правительством.

    - Продвижение закона о лишении террористов и их пособников израильского гражданства.

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    - Продвижение закона о статусе государственного-религиозного образования.

    Бюджет – общее

    - Стороны обязуются принять двухгодичный бюджет на 2023 и 2024 годы вскоре после приведения правительства к присяге и не позднее установленного законом срока.

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    - В Основной закон о народном хозяйстве будет внесено ограничение, требующее утверждения законов с бюджетными последствиями на сумму более 50 миллионов шекелей большинством в 61 голос. Данное правило не будет распространяться на правительственные законопроекты.

    Военнослужащие, ЦАХАЛ, альтернативная служба

    - Правительство повысит денежное довольствие военнослужащих ЦАХАЛа на 20% с упором на повышение довольствия служащих в боевых частях, с тем, чтобы их довольствие в последние полгода службы было равно минимальной зарплате.

    adv_24 m_ar_9

    - Правительство примет меры по повышению стипендий демобилизованным военнослужащим и прошедшим альтернативную службу, включая обеспечение бесплатных подготовительных курсов для поступающих в вузы, оплату 100% стоимости учебы имеющим право на участие в программе "От военной формы к учебе" ("ми-мадим ле-лимудим"), и обеспечение года бесплатной учебы в вузе за каждый год службы для всех военнослужащих.

    - Правительство будет продвигать позитивную дискриминацию демобилизованных военнослужащих на медицинских, юридических, аудиторских, инженерных и компьютерных факультетах израильских вузов.

    - Правительство обеспечит урегулирование вопросов лечения, реабилитации и социальной помощи инвалидам ЦАХАЛа, страдающим от пост-травматического синдрома из-за участия в боевых действиях и аварий на учениях, включая помощь в трудоустройстве, жилищных условиях и т.д.

    adv_25 m_ar_10

    - Увеличение денежного довольствие на альтернативной службе до 90% от денежного довольствия военнослужащего тыловых частей.

    - Выделение 150 млн шекелей в год на строительство и ремонт классов в женских учебных заведениях и в йешивах, поощряющих призыв на военную службу.

    - Увеличение бюджетов предармейских колледжей

    adv_26 m_ar_11

    Финансы, экономика и соцобеспечение

    - Замораживание подорожаний электричества, воды и муниципального налога (с возмещением недополученного налога муниципалитетам). Также будут рассмотрены возможность замораживания цен на бензин и на товары, цены на которые контролируются государством.

    - Правительство откроет израильский рынок для широкой конкуренции.

    adv_27 m_ar_12

    - Правительство отменит акциз на сладкие напитки и на одноразовую посуду.

    - Правительство будет продвигать отмену стандартов для продукции, имеющей стандарт Европейского союза.

    - Правительство обеспечит создание единого центра, в котором малые бизнесы и самозанятые смогут получить все необходимые документы и лицензии в жесткие сроки и посредством удаленного обращения через цифровую правительственную платформу.

    adv_28 m_ar_13

    - Правительство расширит трудовые дотации (отрицательный подоходный налог) и увеличит количество льготных единиц подоходного налога для работающих семей с детьми на 0,5 дополнительной единицы.

    Иностранные дела

    - Углубление и расширение партнерства со странами, подписавшими "Авраамовы соглашения" при сотрудничестве всех министерств правительства.

    adv_29 m_ar_14

    - Продвижение дополнительных мирных соглашений с целью завершения израильско-арабского конфликта.

    - Продвижение отмена виз со стороны США.

    Структурные реформы

    adv_30 m_ar_15

    - Меры по увеличению конкуренции на финансовом рынке, по сокращению централизации на рынке продуктов питания, по сокращению излишней регуляции.

    - Продвижение Закона о метро и Закона о национальных инфраструктурах, продвижение скоростного железнодорожного сообщения и строительство вспомогательного международного аэропорта.

    - Ускорение процессов проектирования, продвижение новых моделей продажи земельных участков под застройку, продвижение проектов долгосрочной аренды, сотрудничество с органами местной власти с целью более сбалансированного распределения муниципального налога с бизнесов.

    adv_31 m_ar_16

    - Повышение эффективности работы общественного сектора, включая реформы в сфере отношений работника и работодателя, реформы в сфере организованной работы, приватизацию Ашдодского порта и повышение эффективности работы судов.

    Право

    - Передача права выбора юридического советника в министерствах и ведомствах генеральному директору соответствующего министерства или ведомства.

    adv_32 m_ar_17

    - Отмена института сменного премьер-министра.

    Репатриация и гиюр

    - Правительство увеличит бюджеты министерства алии и интеграции с целью использования сложившейся ситуации для увеличения репатриации в Израиль.

    adv_33 m_ar_18

    - Расширение системы государственного гиюра и обеспечение его доступности для желающих, с учетом позиции главных раввинов Израиля. Выделение бюджета на субсидии дотации студентам, проходящим государственный гиюр.

    - Продвижение реформы профессионального лицензирования с целью облегчить репатриантам возможность продолжать работать по специальности, полученной в стране исхода.

    - Выделение не менее 350 млн шекелей в год в течение четырех лет на поощрение репатриации молодежи из США и Франции.

    adv_34 m_ar_19

    - Уравнивание условий репатриации и интеграции членов общины Бней-Менаше с условиями для других групп репатриантов во всех министерствах и ведомствах.

    - Укрепление общин эфиопских евреев "Бета Исраэль"

    Образование

    adv_35 m_ar_20

    - Укрепление государственной системы образования, продвижение единой стандартной образовательной базы, включающей ТАНАХ, историю, математику, английский, естествознание, литературу и обществоведение, с упором на усиленное преподавание английского в начальных школах государственной системы образования и углубление преподавания истории сионизма и наследия всех еврейских общин.

    - Отмена решения предыдущего правительства об исключении гуманитарных наук из числа предметов, преподающихся на аттестат зрелости.

    - Возобновление школьных поездок в Польшу.

    adv_36 m_ar_21

    - Обеспечение бесплатного образования с 0 до 3 лет.

    - Продвижение Ариэльского университета как исследовательского и преподавательского центра, включая компенсацию его неучастия в программах сотрудничества с Европейским союзом и странами Азии.

    - Продвижение равноправия в образовании во всех группах населения.

    adv_37 m_ar_22

    - Выделение бюджета на финансирование "ячеек Торы" (גרעינים תורניים).

    - Выделение 100 млн шекелей в год на стипендии на обучение в средних религиозных школах для девочек (ульпана) и в средних йешивах.

    - Правительство распустит совет государственно-религиозного образования, назначенный переходным правительством, и назначит новый совет.

    adv_38 m_ar_23

    - Негосударственные учебные учреждения будут финансироваться в зависимости от объема преподавания базовых предметов.

    - Выделение 637 миллионов шекелей в год на программы государственного-религиозного образования.

    - Рассмотрение возможности принятия отдельного закона об обучении в интернатах с регламентированием размера учебной платы, права на получение льгот и т.д.

    adv_39 m_ar_24

    Транспорт, инфраструктура и развитие периферии

    - Продвижение многолетнего проекта скоростных поездов от Кирьят-Шмоны до Эйлата, включая выделение средств на проектирование и на реализацию по завершении проектирования.

    - Утверждение закона о метро, дающего правительству и исполнительным органам инструменты для реализации проекта в установленные сроки. Продвижение закона о финансировании строительства метро до завершения зимней сессии Кнессета.

    adv_40 m_ar_25

    - Создание правительственной комиссии по устранению барьеров в сфере транспорта, и по ускорению планирования и реализации крупных транспортных проектов.

    - Правительство будет поощрять и стимулировать переход на альтернативные виды транспорта с упором на электрический транспорт.

    - Увеличение субсидирования проезда на общественном транспорте для студентов.

    adv_41 m_ar_26

    - Продвижение транспортных проектов, соединяющих юг и север с центром страны.

    - Инвестиции в инфраструктуру в населенных пунктах, деревнях, городах и кварталах, в которых есть необходимость в этом.

    - Ускорение завершения проектов по превращению Негева и Галилеи в центры биотехнологий и продвинутой сельскохозяйственной промышленности. Завершение проектов по переводу ЦАХАЛа и центра кибербезопасности в Негев.

    adv_42 m_ar_27

    - Завершение приватизации Ашдодского порта.

    - Утверждение закона о национальных инфраструктурах, определяющего десять проектов, на которые будут действовать особые порядки регуляции с целью сокращения графиков работы.

    - Продвижение создания вспомогательного международного аэропорта и приватизация и расширение аэропорта Хайфы.

    adv_43 m_ar_28

    - Создание университета в Галилее и продвижение генераторов экономического роста в Негеве и Галилее.

    Жилье и строительство

    - Определение преодоления жилищного кризиса как приоритетной задачи правительства.

    adv_44 m_ar_29

    - Продвижение реформы по сокращению бюрократии в сфере строительства и жилищного хозяйства, поощрение муниципалитетов, строительство инфраструктуры с целью строительства 300 тысяч единиц жилья.

    - Использование Фонда национального благосостояния для финансирования инфраструктуры, необходимой для жилищного строительства.

    Культура и спорт

    adv_45 m_ar_30

    - Пятилетний план по строительству многоцелевых спортивных площадок по всей стране.

    - Программа привлечения ветеранов спорта в систему просвещения.

    - Поддержка местного кинематографа с упором на проекты в сфере сионизма и еврейского наследия.

    adv_46 m_ar_31

    - Пятилетний план углубления музыкального образования, включая создание пяти консерваторий, из которых по меньшей мере по одной в Негеве и в Галилее.

    Экология

    - Углубление сотрудничества с климатическим форумом для обеспечения взятых Израилем на себя обязательств.

    adv_47 m_ar_32

    - Утверждение в течение 6 месяцев Закона о климате, с увеличением сокращения выбросов парниковых газов к 2030 году до 50% от показателя 2015 года.

    - Ужесточение надзора и правоприменения касательно загрязняющих предприятий, включая увеличение количества ставок инспекторов, следователей и сотрудников отдела правоприменения в министерстве экологии.

    - Развитие Хайфского залива, путем переноса загрязняющих предприятий в десятилетний срок, с созданием "страховочной сети" для работников предприятий.

    adv_48 m_ar_33

    - Меры по защите моря, включая принятие Закона о готовности к экологическим катастрофам на море, Закона об экономических водах, Закона о морских заповедниках, изменение Рыболовного регламента (запрет на использование сетей и компенсация рыбакам).

    - Национальная программа развития заповедников и активное использование источников солнечной энергии, установленных в застроенных территориях.

    Государственные компании

    adv_49 m_ar_34

    - Укрепление надзора над государственными компаниями и их связи с правительством.

    - Пересмотр Закона о государственных компаний от 1975 года, с рассмотрением вопроса о подчинении компаний министру профильного министерства.

    - Отмена "сборной директоров" и комиссий по назначению на высокопоставленные должности.

    adv_50 m_ar_35

    Сельское хозяйство

    Продвижение новой реформы сельского хозяйства, сочетающей баланс между снижением цен и укреплением сельского хозяйства. Замораживание не вступивших в силу пунктов предыдущей реформы до подготовки новой реформы.

    Связь

    adv_51 m_ar_36

    - Усиление конкуренции на рынке связи.

    - Реформа обязательной публикации в ежедневных газетах, с упором на модернизацию процесса публикации, в том числе – в цифровых средствах, на целевом интернет-сайте и т.д.

    - Любая реформа связи, касающаяся "кошерных телефонов", не повлияет, прямо или косвенно, на общий рынок связи, включая переход на новые поколения систем связи и т.д.

    adv_52 m_ar_37

    Религия, правительство, администрация

    - "Ликуд" и "Ционут Датит" будут добиваться назначения представителя религиозно-сионистского лагеря на пост главного ашкеназского раввина Израиля.

    - Стороны будут сотрудничать в вопросах работы Всемирного сионистского конгресса.

    adv_53 m_ar_38

    - Все проекты "Ционут Датит" в сферах просвещения, социального обеспечения, поселенческой деятельности, культуры, репатриации и интеграции, религии, сельского хозяйства, здравоохранения, безопасности и общества, не упомянутые в настоящем соглашении, получат бюджет, не уступающий тому, который они получали в 2019 году.

    - Правительство примет меры по укреплению еврейской идентичности государства посредством законодательства, выделения ресурсов и иной деятельности.

    - Усиление активности государства в сфере проверки иудаизма для пар, нуждающихся в этом и желающих этого, чтобы помочь им.

    adv_54 m_ar_39

    - Создание центров изучения еврейского наследия и идентификации, создание фондов по финансированию еврейского творчества в кино, музыке и культуре, создание программы укрепления семейной ячейки. Для этих целей будет выделено 700 млн шекелей в 2023 году, 800 млн шекелей в 2024 году, 950 млн шекелей с 2025 года.

    - Программа укрепления общинных связей и социального единства (600 млн шекелей в год).

    - Продвижение культурных учреждений, действующих в соответствии с религиозным образом жизни, и ориентированных на религиозных деятелей искусства и религиозного зрителя.

    adv_55 m_ar_40

    - Проверка возможности признания профессиональных дипломов, выдаваемых в том числе главным раввинатом (раввины, раввинатские судьи) и женскими религиозными учреждениями (семинарами) равноценными диплому об общем высшем образовании для нужд участия в тендерах на занятие должностей на государственной или муниципальной службе, требующих академической степени. Также предлагается принять 5-летний стаж по профессии равнозначным академической степени.

    - Укрепление системы раввинатских судов (увеличение ставок, обеспечение помещениями по стандарту гражданских судов), создание судебной стражи для религиозных судов.

    - Предоставление раввинатским судам возможности самостоятельного представления в исках против них в Верховный суд.

    adv_56 m_ar_41

    - Возвращение раввинатским судам полномочий в вопросах финансового права при согласии обеих сторон, без необходимости в дальнейшем утверждении постановления в окружном суде.

    - Выделение 174 млн шекелей на компенсацию инфляции и секвестров в бюджетах альтернативной службы, молодежных деревень, Центра еврейского сионизма, центра наследия раввина Кука и т.д. Выделение 110 млн шекелей на деятельность движения ХАБАД, программы наследия, субсидии организациям по аренде медицинского оборудования. Одноразовое выделение 156 млн шекелей на проекты развития и строительства.

    - Создание управления по реализации рекомендаций комиссии по расследованию трагедии на горе Мерон.

    adv_57 m_ar_42

    - Обеспечение религиозных церемоний у Стены плача и в святых местах с разделением на две части, мужской и женской, в соответствии со статусом-кво.

    - Выделение средств на содержание комплекса гробницы Рахель.

    Поселенческая деятельность: Иудея и Самария, Негев, Галилея

    adv_58 m_ar_43

    - Продвижение распространения суверенитета на Иудею и Самарию, с предоставлением премьер-министру права выбора момента с учетом комплекса национальных и международных интересов государства Израиль.

    - Принятие в течение 60 дней решения о легализации и урегулировании молодых поселений, созданных до 28 февраля 2011 года.

    - Улучшение качества услуг, предоставляемых в Иудее и Самарии.

    adv_59 m_ar_44

    - Урегулирования статуса поселенческого управления Еврейского агентства. Выделение управлению бюджета в 750 млн шекелей в год.

    - Утверждение в течение 60 дней пятилетнего плана развития и укрепления поселений Иудеи и Самарии.

    - Продвижение отмены пункта закона о размежевании, касающегося Северной Самарии, урегулирование деятельности йешивы в Хомеше.

    adv_60 m_ar_45

    - Реализация плана по поселению Эвьятар, утвержденного предыдущим правительством.

    - Укрепление, обеспечение безопасности и обоснование еврейского квартала в Хевроне.

    - Возвращение владельцам земель, купленных до 1948 года, и контролируемых военной администрацией в качестве "вражеского имущества".

    adv_61 m_ar_46

    - Выделение 600 млн шекелей на модернизацию и расширение КПП для палестинских рабочих.

    - Выделение 1,6 млрд шекелей в год на расширение и модернизацию дорожно-транспортной сети в Иудее и Самарии.

    - Обеспечение стабильной и надежной сотовой связи на всей территории Иудеи и Самарии.

    adv_62 m_ar_47

    - Принятие мер по предотвращению захвата государственных земель и по защите частных земель. Поддержка одиночных ферм для защиты территорий.

    - Внесение поправок с целью обеспечения равноправного и эффективного механизма регистрации прав на землю в Иудее и Самарии.

    - Урегулирование работы каменоломен, расширение торгово-промышленных зон для всех еврейских и арабских жителей Иудеи и Самарии.

    adv_63 m_ar_48

    - Предоставление жителям Иудеи и Самарии в населенных пунктах 3-5 уровня угрозы безопасности таких же налоговых льгот, как и жителям схожих поселков в других частях Израиля.

    - Создание земельного фонда для защиты водных ресурсов, природы и открытых пространств в Иудее и Самарии. Выделение бюджетов на очистку русел рек и пересыхающих ручьев.

    - Выделение 400 миллионов шекелей в год на проведение кадастровых работ, учета и регистрации земель в Иудее и Самарии в 2023-2024 годах.

    adv_64 m_ar_49

    - Уравнивание условий фермерских субсидий в Иудее и Самарии с субсидиями в других частях страны.

    - Обновление карты районов национального предпочтения с учетом изменений, произошедших за последние пять лет.

    - Ускорение процессов планирования города Касиф в Арадской долине, и продажа первых 2000 единиц жилья в нем целевой группе населения.

    adv_65 m_ar_50

    - Поддержка и ускорение строительства 14 новых населенных пунктов в Негеве, выделение на эти цели 800 млн шекелей в год на 2023-2024 годы.

    - Укрепление Галилеи, включая создание университета, продвижение центров реабилитации и хранения ЦАХАЛа в Ципорит, и создание поселка Рамат-Арбель.

    - Формирование правительственной комиссии по противостоянию незаконному захвату земель.

    adv_66 m_ar_51

    - Увеличение населения поселков северной границы на 2000 семей (выделение 100 млн шекелей в год на четыре года).

    - Выделение без тендера участков земли в городах Негева и в Галилеи группам новых репатриантов (не менее 20 семей и одиночек), обязующимся прожить на этой земле не менее пяти лет. То же самое для работников оборонных предприятий.

    - Уравнивание прав на получение дотаций для сотрудников служб безопасности, проживающих в Негеве и Галилее, вне зависимости от национальной принадлежности.

    adv_67 m_ar_52

    - Выделение 25 млн шекелей на программу усиления личной безопасности в городах со смешанным населением.

    Иерусалим

    Правительство будет принимать меры против деятельности Палестинской автономии в Иерусалиме.

    adv_68 m_ar_53

    Борьба с террором, борьба с преступностью, государственное управление

    - Формирование политики противостояния Палестинской автономии на международной арене. Блокирование перевода средств террористам, отбывающим наказание, и семьям террористов. Борьба с антисемитским законом Палестинской автономии, предусматривающим смертную казнь за продажу земель евреям.

    - Выделение средств и ресурсов для правоприменения и борьбы с преступностью и незаконной деятельностью в арабском секторе.

    adv_69 m_ar_54

    - Введение минимального тюремного срока за сельскохозяйственную преступность, рэкет и незаконное владение оружием.

    - Предоставление Общей службе безопасности (ШАБАК) полномочий для борьбы с международной преступностью (а не только с террором) в арабском секторе, и увеличение ставок в ШАБАКе.

    Соглашение также содержит пакет мер, направленных на укрепление системы психического здоровья, однако без каких-либо конкретных параметров и сроков

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