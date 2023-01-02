Коалиционное соглашение между "Ликудом" и "Ционут Датит". Русский перевод

28-29 декабря 2022 года партия "Ликуд" подписала коалиционные соглашения с партиями "Ноам", "Ционут Датит", "Оцма Йегудит", ШАС и с блоком "Яадут а-Тора", состоящим из партий "Дегель а-Тора" и "Агудат Исраэль", сформировав тем самым 37-е правительство Израиля.

Редакция NEWSru.co.il начинает публикацию перевода основных положений коалиционных соглашений с каждой из партий.

Сегодня публикуется коалиционное соглашение с партией "Ционут Датит" во главе с Бецалелем Смотричем. В публикации положения сгруппированы по темам без нумерации, содержащейся в исходном документе.

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Отметим, что отдельные параграфы коалиционного соглашения между "Ционут Датит" и "Ликудом" публиковались в израильских СМИ и вызвали общественный резонанс. Сайт NEWSru.co.il писал об этом. Однако до сих пор никем не публиковался русский перевод текста этого соглашения.

КОАЛИЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПАРТИЯМИ "ЛИКУД" И "ЦИОНУТ ДАТИТ"

Согласованные законы

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- Проверка и исправление решений предыдущего правительства с целью восстановления статуса-кво в вопросах религии и государства.

- Пакет законов и поправок к законам, включая основные законы, направленных на упорядочивание отношений между ветвями власти и их полномочий, включая отношения между Кнессетом и правительством с одной стороны, и судебной системой и Верховным судом – с другой стороны, и систему назначения судей. Утверждение Основного закона о законотворчестве и параграфа о преодолении вето БАГАЦа. Пакет законов получит максимальный приоритет перед другими законами в любом случае и при любых обстоятельствах на всем протяжении процесса утверждения.

- В свете необходимости реализации сути Закона о возвращении и обеспечения репатриации евреев в Израиль, а также в свете характеристики алии последних лет и в свете проблем и лазеек, которые создает параграф о внуках в Законе о возвращении, и с учетом необходимости предотвращения ассимиляции в Израиле и предотвращения злоупотребления правами, предоставляемыми государством, репатриантами, которые возвращаются в страну исхода вскоре после репатриации, до утверждения государственного бюджета на 2023 год должны быть утверждены поправки к закону, необходимые для проведения надлежащей политики репатриации. Формат поправок будет утвержден в течение 60 дней.

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- Отмена 13 параграфа Закона о регулировании народного хозяйства на 2021-2022 годы (реформа кашрута). Вместо него в течение 60 дней будет сформулирован новый закон, включающий исключение прямых отношений между проверяющим и проверяемым, единые стандарты кашрута, запрет на демонстрацию заявлений о кошерности без получения государственного сертификата, даже если в них не использовано слово "кошерность".

- Формирование национальной и сионистской политики иммиграции и принятие Основного закона об иммиграции, ограничивающего присоединение Израиля к международным конвенциям по вопросам иммиграции. Отказ от присоединения к Стамбульской конвенции о борьбе с насилием в отношении женщин. Продвижение мер, поощряющих нелегальных иммигрантов покинуть Израиль.

- Продвижение реформы гиюра. Принятие закона, признающего действительным гиюр, проведенный в Израиле, только если он был проведен посредством государственной системы гиюра, подчиняющейся постановлениям главных раввинов Израиля (возвращение к статусу-кво до 34-го правительства).

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- Без ущерба для бланков с указанием "Родитель 1" и "Родитель 2", в государственных учреждениях должны быть доступны бланки с указанием "Отец" и "Мать".

- Утверждение Основного закона изучения Торы (изучение Торы является основой наследия еврейского народа) до утверждения государственного бюджета на 2023 год.

- Возвращение к статусу-кво до 2000 года в вопросе возможности проведения общественных мероприятий и учебы с гендерным разделением. Принятие поправки к закону о запрете дискриминации, исключающей из него мероприятия, очевидным образом предназначенные для религиозного населения. Разрешение частному бизнесу отказывать в предоставлении услуги или товара на основании религиозных убеждений, при условии, что речь не идет об уникальном товаре или услуге, и что в ближайших географических окрестностях можно получить такой же товар или услугу по тем же ценам.

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- Принятие закона, регулирующего вопросы алиментов и совместного опекунства для детей 6-15 лет, в соответствии с постановлением БАГАЦа от 2020 года.

- Продвижение закона о статусе главного военного раввина.

- Утверждение закона о развитии Галилеи.

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- Утверждение поправки к закону о малых населенных пунктах, увеличивающих квоту до 1000 семей.

- Отмена закона об электроснабжении, принятого предыдущим правительством.

- Продвижение закона о лишении террористов и их пособников израильского гражданства.

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- Продвижение закона о статусе государственного-религиозного образования.

Бюджет – общее

- Стороны обязуются принять двухгодичный бюджет на 2023 и 2024 годы вскоре после приведения правительства к присяге и не позднее установленного законом срока.

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- В Основной закон о народном хозяйстве будет внесено ограничение, требующее утверждения законов с бюджетными последствиями на сумму более 50 миллионов шекелей большинством в 61 голос. Данное правило не будет распространяться на правительственные законопроекты.

Военнослужащие, ЦАХАЛ, альтернативная служба

- Правительство повысит денежное довольствие военнослужащих ЦАХАЛа на 20% с упором на повышение довольствия служащих в боевых частях, с тем, чтобы их довольствие в последние полгода службы было равно минимальной зарплате.

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- Правительство примет меры по повышению стипендий демобилизованным военнослужащим и прошедшим альтернативную службу, включая обеспечение бесплатных подготовительных курсов для поступающих в вузы, оплату 100% стоимости учебы имеющим право на участие в программе "От военной формы к учебе" ("ми-мадим ле-лимудим"), и обеспечение года бесплатной учебы в вузе за каждый год службы для всех военнослужащих.

- Правительство будет продвигать позитивную дискриминацию демобилизованных военнослужащих на медицинских, юридических, аудиторских, инженерных и компьютерных факультетах израильских вузов.

- Правительство обеспечит урегулирование вопросов лечения, реабилитации и социальной помощи инвалидам ЦАХАЛа, страдающим от пост-травматического синдрома из-за участия в боевых действиях и аварий на учениях, включая помощь в трудоустройстве, жилищных условиях и т.д.

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- Увеличение денежного довольствие на альтернативной службе до 90% от денежного довольствия военнослужащего тыловых частей.

- Выделение 150 млн шекелей в год на строительство и ремонт классов в женских учебных заведениях и в йешивах, поощряющих призыв на военную службу.

- Увеличение бюджетов предармейских колледжей

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Финансы, экономика и соцобеспечение

- Замораживание подорожаний электричества, воды и муниципального налога (с возмещением недополученного налога муниципалитетам). Также будут рассмотрены возможность замораживания цен на бензин и на товары, цены на которые контролируются государством.

- Правительство откроет израильский рынок для широкой конкуренции.

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- Правительство отменит акциз на сладкие напитки и на одноразовую посуду.

- Правительство будет продвигать отмену стандартов для продукции, имеющей стандарт Европейского союза.

- Правительство обеспечит создание единого центра, в котором малые бизнесы и самозанятые смогут получить все необходимые документы и лицензии в жесткие сроки и посредством удаленного обращения через цифровую правительственную платформу.

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- Правительство расширит трудовые дотации (отрицательный подоходный налог) и увеличит количество льготных единиц подоходного налога для работающих семей с детьми на 0,5 дополнительной единицы.

Иностранные дела

- Углубление и расширение партнерства со странами, подписавшими "Авраамовы соглашения" при сотрудничестве всех министерств правительства.

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- Продвижение дополнительных мирных соглашений с целью завершения израильско-арабского конфликта.

- Продвижение отмена виз со стороны США.

Структурные реформы

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- Меры по увеличению конкуренции на финансовом рынке, по сокращению централизации на рынке продуктов питания, по сокращению излишней регуляции.

- Продвижение Закона о метро и Закона о национальных инфраструктурах, продвижение скоростного железнодорожного сообщения и строительство вспомогательного международного аэропорта.

- Ускорение процессов проектирования, продвижение новых моделей продажи земельных участков под застройку, продвижение проектов долгосрочной аренды, сотрудничество с органами местной власти с целью более сбалансированного распределения муниципального налога с бизнесов.

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- Повышение эффективности работы общественного сектора, включая реформы в сфере отношений работника и работодателя, реформы в сфере организованной работы, приватизацию Ашдодского порта и повышение эффективности работы судов.

Право

- Передача права выбора юридического советника в министерствах и ведомствах генеральному директору соответствующего министерства или ведомства.

adv_32 m_ar_17

- Отмена института сменного премьер-министра.

Репатриация и гиюр

- Правительство увеличит бюджеты министерства алии и интеграции с целью использования сложившейся ситуации для увеличения репатриации в Израиль.

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- Расширение системы государственного гиюра и обеспечение его доступности для желающих, с учетом позиции главных раввинов Израиля. Выделение бюджета на субсидии дотации студентам, проходящим государственный гиюр.

- Продвижение реформы профессионального лицензирования с целью облегчить репатриантам возможность продолжать работать по специальности, полученной в стране исхода.

- Выделение не менее 350 млн шекелей в год в течение четырех лет на поощрение репатриации молодежи из США и Франции.

adv_34 m_ar_19

- Уравнивание условий репатриации и интеграции членов общины Бней-Менаше с условиями для других групп репатриантов во всех министерствах и ведомствах.

- Укрепление общин эфиопских евреев "Бета Исраэль"

Образование

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- Укрепление государственной системы образования, продвижение единой стандартной образовательной базы, включающей ТАНАХ, историю, математику, английский, естествознание, литературу и обществоведение, с упором на усиленное преподавание английского в начальных школах государственной системы образования и углубление преподавания истории сионизма и наследия всех еврейских общин.

- Отмена решения предыдущего правительства об исключении гуманитарных наук из числа предметов, преподающихся на аттестат зрелости.

- Возобновление школьных поездок в Польшу.

adv_36 m_ar_21

- Обеспечение бесплатного образования с 0 до 3 лет.

- Продвижение Ариэльского университета как исследовательского и преподавательского центра, включая компенсацию его неучастия в программах сотрудничества с Европейским союзом и странами Азии.

- Продвижение равноправия в образовании во всех группах населения.

adv_37 m_ar_22

- Выделение бюджета на финансирование "ячеек Торы" (גרעינים תורניים).

- Выделение 100 млн шекелей в год на стипендии на обучение в средних религиозных школах для девочек (ульпана) и в средних йешивах.

- Правительство распустит совет государственно-религиозного образования, назначенный переходным правительством, и назначит новый совет.

adv_38 m_ar_23

- Негосударственные учебные учреждения будут финансироваться в зависимости от объема преподавания базовых предметов.

- Выделение 637 миллионов шекелей в год на программы государственного-религиозного образования.

- Рассмотрение возможности принятия отдельного закона об обучении в интернатах с регламентированием размера учебной платы, права на получение льгот и т.д.

adv_39 m_ar_24

Транспорт, инфраструктура и развитие периферии

- Продвижение многолетнего проекта скоростных поездов от Кирьят-Шмоны до Эйлата, включая выделение средств на проектирование и на реализацию по завершении проектирования.

- Утверждение закона о метро, дающего правительству и исполнительным органам инструменты для реализации проекта в установленные сроки. Продвижение закона о финансировании строительства метро до завершения зимней сессии Кнессета.

adv_40 m_ar_25

- Создание правительственной комиссии по устранению барьеров в сфере транспорта, и по ускорению планирования и реализации крупных транспортных проектов.

- Правительство будет поощрять и стимулировать переход на альтернативные виды транспорта с упором на электрический транспорт.

- Увеличение субсидирования проезда на общественном транспорте для студентов.

adv_41 m_ar_26

- Продвижение транспортных проектов, соединяющих юг и север с центром страны.

- Инвестиции в инфраструктуру в населенных пунктах, деревнях, городах и кварталах, в которых есть необходимость в этом.

- Ускорение завершения проектов по превращению Негева и Галилеи в центры биотехнологий и продвинутой сельскохозяйственной промышленности. Завершение проектов по переводу ЦАХАЛа и центра кибербезопасности в Негев.

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- Завершение приватизации Ашдодского порта.

- Утверждение закона о национальных инфраструктурах, определяющего десять проектов, на которые будут действовать особые порядки регуляции с целью сокращения графиков работы.

- Продвижение создания вспомогательного международного аэропорта и приватизация и расширение аэропорта Хайфы.

adv_43 m_ar_28

- Создание университета в Галилее и продвижение генераторов экономического роста в Негеве и Галилее.

Жилье и строительство

- Определение преодоления жилищного кризиса как приоритетной задачи правительства.

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- Продвижение реформы по сокращению бюрократии в сфере строительства и жилищного хозяйства, поощрение муниципалитетов, строительство инфраструктуры с целью строительства 300 тысяч единиц жилья.

- Использование Фонда национального благосостояния для финансирования инфраструктуры, необходимой для жилищного строительства.

Культура и спорт

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- Пятилетний план по строительству многоцелевых спортивных площадок по всей стране.

- Программа привлечения ветеранов спорта в систему просвещения.

- Поддержка местного кинематографа с упором на проекты в сфере сионизма и еврейского наследия.

adv_46 m_ar_31

- Пятилетний план углубления музыкального образования, включая создание пяти консерваторий, из которых по меньшей мере по одной в Негеве и в Галилее.

Экология

- Углубление сотрудничества с климатическим форумом для обеспечения взятых Израилем на себя обязательств.

adv_47 m_ar_32

- Утверждение в течение 6 месяцев Закона о климате, с увеличением сокращения выбросов парниковых газов к 2030 году до 50% от показателя 2015 года.

- Ужесточение надзора и правоприменения касательно загрязняющих предприятий, включая увеличение количества ставок инспекторов, следователей и сотрудников отдела правоприменения в министерстве экологии.

- Развитие Хайфского залива, путем переноса загрязняющих предприятий в десятилетний срок, с созданием "страховочной сети" для работников предприятий.

adv_48 m_ar_33

- Меры по защите моря, включая принятие Закона о готовности к экологическим катастрофам на море, Закона об экономических водах, Закона о морских заповедниках, изменение Рыболовного регламента (запрет на использование сетей и компенсация рыбакам).

- Национальная программа развития заповедников и активное использование источников солнечной энергии, установленных в застроенных территориях.

Государственные компании

adv_49 m_ar_34

- Укрепление надзора над государственными компаниями и их связи с правительством.

- Пересмотр Закона о государственных компаний от 1975 года, с рассмотрением вопроса о подчинении компаний министру профильного министерства.

- Отмена "сборной директоров" и комиссий по назначению на высокопоставленные должности.

adv_50 m_ar_35

Сельское хозяйство

Продвижение новой реформы сельского хозяйства, сочетающей баланс между снижением цен и укреплением сельского хозяйства. Замораживание не вступивших в силу пунктов предыдущей реформы до подготовки новой реформы.

Связь

adv_51 m_ar_36

- Усиление конкуренции на рынке связи.

- Реформа обязательной публикации в ежедневных газетах, с упором на модернизацию процесса публикации, в том числе – в цифровых средствах, на целевом интернет-сайте и т.д.

- Любая реформа связи, касающаяся "кошерных телефонов", не повлияет, прямо или косвенно, на общий рынок связи, включая переход на новые поколения систем связи и т.д.

adv_52 m_ar_37

Религия, правительство, администрация

- "Ликуд" и "Ционут Датит" будут добиваться назначения представителя религиозно-сионистского лагеря на пост главного ашкеназского раввина Израиля.

- Стороны будут сотрудничать в вопросах работы Всемирного сионистского конгресса.

adv_53 m_ar_38

- Все проекты "Ционут Датит" в сферах просвещения, социального обеспечения, поселенческой деятельности, культуры, репатриации и интеграции, религии, сельского хозяйства, здравоохранения, безопасности и общества, не упомянутые в настоящем соглашении, получат бюджет, не уступающий тому, который они получали в 2019 году.

- Правительство примет меры по укреплению еврейской идентичности государства посредством законодательства, выделения ресурсов и иной деятельности.

- Усиление активности государства в сфере проверки иудаизма для пар, нуждающихся в этом и желающих этого, чтобы помочь им.

adv_54 m_ar_39

- Создание центров изучения еврейского наследия и идентификации, создание фондов по финансированию еврейского творчества в кино, музыке и культуре, создание программы укрепления семейной ячейки. Для этих целей будет выделено 700 млн шекелей в 2023 году, 800 млн шекелей в 2024 году, 950 млн шекелей с 2025 года.

- Программа укрепления общинных связей и социального единства (600 млн шекелей в год).

- Продвижение культурных учреждений, действующих в соответствии с религиозным образом жизни, и ориентированных на религиозных деятелей искусства и религиозного зрителя.

adv_55 m_ar_40

- Проверка возможности признания профессиональных дипломов, выдаваемых в том числе главным раввинатом (раввины, раввинатские судьи) и женскими религиозными учреждениями (семинарами) равноценными диплому об общем высшем образовании для нужд участия в тендерах на занятие должностей на государственной или муниципальной службе, требующих академической степени. Также предлагается принять 5-летний стаж по профессии равнозначным академической степени.

- Укрепление системы раввинатских судов (увеличение ставок, обеспечение помещениями по стандарту гражданских судов), создание судебной стражи для религиозных судов.

- Предоставление раввинатским судам возможности самостоятельного представления в исках против них в Верховный суд.

adv_56 m_ar_41

- Возвращение раввинатским судам полномочий в вопросах финансового права при согласии обеих сторон, без необходимости в дальнейшем утверждении постановления в окружном суде.

- Выделение 174 млн шекелей на компенсацию инфляции и секвестров в бюджетах альтернативной службы, молодежных деревень, Центра еврейского сионизма, центра наследия раввина Кука и т.д. Выделение 110 млн шекелей на деятельность движения ХАБАД, программы наследия, субсидии организациям по аренде медицинского оборудования. Одноразовое выделение 156 млн шекелей на проекты развития и строительства.

- Создание управления по реализации рекомендаций комиссии по расследованию трагедии на горе Мерон.

adv_57 m_ar_42

- Обеспечение религиозных церемоний у Стены плача и в святых местах с разделением на две части, мужской и женской, в соответствии со статусом-кво.

- Выделение средств на содержание комплекса гробницы Рахель.

Поселенческая деятельность: Иудея и Самария, Негев, Галилея

adv_58 m_ar_43

- Продвижение распространения суверенитета на Иудею и Самарию, с предоставлением премьер-министру права выбора момента с учетом комплекса национальных и международных интересов государства Израиль.

- Принятие в течение 60 дней решения о легализации и урегулировании молодых поселений, созданных до 28 февраля 2011 года.

- Улучшение качества услуг, предоставляемых в Иудее и Самарии.

adv_59 m_ar_44

- Урегулирования статуса поселенческого управления Еврейского агентства. Выделение управлению бюджета в 750 млн шекелей в год.

- Утверждение в течение 60 дней пятилетнего плана развития и укрепления поселений Иудеи и Самарии.

- Продвижение отмены пункта закона о размежевании, касающегося Северной Самарии, урегулирование деятельности йешивы в Хомеше.

adv_60 m_ar_45

- Реализация плана по поселению Эвьятар, утвержденного предыдущим правительством.

- Укрепление, обеспечение безопасности и обоснование еврейского квартала в Хевроне.

- Возвращение владельцам земель, купленных до 1948 года, и контролируемых военной администрацией в качестве "вражеского имущества".

adv_61 m_ar_46

- Выделение 600 млн шекелей на модернизацию и расширение КПП для палестинских рабочих.

- Выделение 1,6 млрд шекелей в год на расширение и модернизацию дорожно-транспортной сети в Иудее и Самарии.

- Обеспечение стабильной и надежной сотовой связи на всей территории Иудеи и Самарии.

adv_62 m_ar_47

- Принятие мер по предотвращению захвата государственных земель и по защите частных земель. Поддержка одиночных ферм для защиты территорий.

- Внесение поправок с целью обеспечения равноправного и эффективного механизма регистрации прав на землю в Иудее и Самарии.

- Урегулирование работы каменоломен, расширение торгово-промышленных зон для всех еврейских и арабских жителей Иудеи и Самарии.

adv_63 m_ar_48

- Предоставление жителям Иудеи и Самарии в населенных пунктах 3-5 уровня угрозы безопасности таких же налоговых льгот, как и жителям схожих поселков в других частях Израиля.

- Создание земельного фонда для защиты водных ресурсов, природы и открытых пространств в Иудее и Самарии. Выделение бюджетов на очистку русел рек и пересыхающих ручьев.

- Выделение 400 миллионов шекелей в год на проведение кадастровых работ, учета и регистрации земель в Иудее и Самарии в 2023-2024 годах.

adv_64 m_ar_49

- Уравнивание условий фермерских субсидий в Иудее и Самарии с субсидиями в других частях страны.

- Обновление карты районов национального предпочтения с учетом изменений, произошедших за последние пять лет.

- Ускорение процессов планирования города Касиф в Арадской долине, и продажа первых 2000 единиц жилья в нем целевой группе населения.

adv_65 m_ar_50

- Поддержка и ускорение строительства 14 новых населенных пунктов в Негеве, выделение на эти цели 800 млн шекелей в год на 2023-2024 годы.

- Укрепление Галилеи, включая создание университета, продвижение центров реабилитации и хранения ЦАХАЛа в Ципорит, и создание поселка Рамат-Арбель.

- Формирование правительственной комиссии по противостоянию незаконному захвату земель.

adv_66 m_ar_51

- Увеличение населения поселков северной границы на 2000 семей (выделение 100 млн шекелей в год на четыре года).

- Выделение без тендера участков земли в городах Негева и в Галилеи группам новых репатриантов (не менее 20 семей и одиночек), обязующимся прожить на этой земле не менее пяти лет. То же самое для работников оборонных предприятий.

- Уравнивание прав на получение дотаций для сотрудников служб безопасности, проживающих в Негеве и Галилее, вне зависимости от национальной принадлежности.

adv_67 m_ar_52

- Выделение 25 млн шекелей на программу усиления личной безопасности в городах со смешанным населением.

Иерусалим

Правительство будет принимать меры против деятельности Палестинской автономии в Иерусалиме.

adv_68 m_ar_53

Борьба с террором, борьба с преступностью, государственное управление

- Формирование политики противостояния Палестинской автономии на международной арене. Блокирование перевода средств террористам, отбывающим наказание, и семьям террористов. Борьба с антисемитским законом Палестинской автономии, предусматривающим смертную казнь за продажу земель евреям.

- Выделение средств и ресурсов для правоприменения и борьбы с преступностью и незаконной деятельностью в арабском секторе.

adv_69 m_ar_54

- Введение минимального тюремного срока за сельскохозяйственную преступность, рэкет и незаконное владение оружием.

- Предоставление Общей службе безопасности (ШАБАК) полномочий для борьбы с международной преступностью (а не только с террором) в арабском секторе, и увеличение ставок в ШАБАКе.

Соглашение также содержит пакет мер, направленных на укрепление системы психического здоровья, однако без каких-либо конкретных параметров и сроков