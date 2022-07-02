adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
18 - 28°
Тель-Авив:
22 - 28°
Эйлат:
28 - 38°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
$ 3.526 ₪ 3.685 ₪
Иерусалим:
18 - 28°
Тель-Авив:
22 - 28°
Эйлат:
28 - 38°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    ЦАХАЛ перехватил три БПЛА "Хизбаллы"

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    ЦАХАЛ перехватил три БПЛА
    Flash90

    Во второй половине дня в субботу, 2 июля, ЦАХАЛ перехватил три БПЛА "Хизбаллы", запущенных с территории Ливана в направлении газового месторождения "Кариш".

    Беспилотники летели на небольшой высоте, с низкой скоростью; они не были предназначены для нанесения ударов и не представляли собой опасности. Один из БПЛА был сбит истребителем, два других – ракетами "Барак", выпущенными с борта ракетоносца "Эйлат". Ракетный комплекс "Барак" был впервые задействован в уничтожении дронов.

    adv_11 incontent_1

    Наблюдение за беспилотниками началось около 15:00. В результате хорошо скоординированных действий ВМС и ВВС, дроны были уничтожены после того, как вторглись в воздушное пространство Израиля.

    adv_12 m_ar_1

    В ЦАХАЛе заявили, что не исключают повторных провокаций со стороны "Хизбаллы".

    Министр обороны Бени Ганц прокомментировал этот инцидент, сказав: "Государство Израиль готово защищать свою инфраструктуру от любых угроз". Министр обороны добавил, что "Хизбалла" своими действиями мешает Ливану достичь соглашения о морской границе с Израилем, которое имеет жизненно важное значение для ливанской экономики".

    adv_13 incontent_2

    Напомним, 13 июня ливанский президент Мишель Аун выступил с новым предложением, сделанным им во время встречи с американским посредником Амосом Хохштейном.

    adv_14 m_ar_2

    Аун заявил, что хочет возобновить зашедшие в тупик переговоры, и даже сделал конкретное компромиссное предложение, предусматривающее полный отказ Ливана от месторождения "Кариш". В то же время Аун рассчитывает на израильские уступки в других вопросах.

    По некоторым данным, предложение было сформулировано президентом устно, чтобы его детали не попали к "Хизбалле", которая выступает против уступок "сионистскому врагу". С другой стороны, реализация соглашения невозможна без согласия группировки, играющей ключевую роль в ливанской политике.

    adv_15 incontent_3

    Компромисс касается месторождения "Кана-Сидон", север которого находится в ливанских водах, юг – в израильских, а середина – в спорных. Ливан готов вернуться к своему изначальному предложению – так называемой "линии 23". Издание напоминает, что подобным согласием Хохштейн обусловил свой приезд в Бейрут.

    adv_16 m_ar_3

    Согласно публикации, Аун предложил передать эксплуатацию месторождение "Кана- Сидон" международному консорциуму при условии, что большая часть прибыли достанется Ливану. Страна кедров заинтересована в скорейшем начале разработки в связи с ростом цен и связывает с месторождением надежды на выход из экономического кризиса.

    adv_17 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    adv_18 ar_middle_wwh
    adv_19 ar_middle_yandex
    adv_20 ar_middle_mobile_yandex
    adv_21 ar_right_wwh
    adv_22 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    19:37 Генштаб ВСУ: за день россияне обстреляли не менее 14 населенных пунктов
    18:40 Мэр Мариуполя: россияне незаконно удерживают около десяти тысяч мариупольцев
    15:54 Возле Лисичанска Луганской области идут бои; Кадыров заявил, что "город освобожден"
    14:42 Тегеран: возле штаб-квартиры ополчения "Басидж" прогремели два взрыва
    12:40 Отчет минобороны РФ о ходе "спецоперации" в Украине, идет 129-й день войны
    12:09 Генпрокуратура Украины: в результате военной агрессии РФ погибли 344 ребенка
    10:33 Землетрясение магнитудой 6,1 на юге Ирана; пятеро погибших, около 50 пострадавших
    09:35 Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 129-й день войны
    adv_23 ar_right_2
    adv_24 ar_right_3
    adv_25 ar_right_4
    adv_26 ar_right_5