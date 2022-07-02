Во второй половине дня в субботу, 2 июля, ЦАХАЛ перехватил три БПЛА "Хизбаллы", запущенных с территории Ливана в направлении газового месторождения "Кариш".

Беспилотники летели на небольшой высоте, с низкой скоростью; они не были предназначены для нанесения ударов и не представляли собой опасности. Один из БПЛА был сбит истребителем, два других – ракетами "Барак", выпущенными с борта ракетоносца "Эйлат". Ракетный комплекс "Барак" был впервые задействован в уничтожении дронов.

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Наблюдение за беспилотниками началось около 15:00. В результате хорошо скоординированных действий ВМС и ВВС, дроны были уничтожены после того, как вторглись в воздушное пространство Израиля.

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В ЦАХАЛе заявили, что не исключают повторных провокаций со стороны "Хизбаллы".

Министр обороны Бени Ганц прокомментировал этот инцидент, сказав: "Государство Израиль готово защищать свою инфраструктуру от любых угроз". Министр обороны добавил, что "Хизбалла" своими действиями мешает Ливану достичь соглашения о морской границе с Израилем, которое имеет жизненно важное значение для ливанской экономики".

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Напомним, 13 июня ливанский президент Мишель Аун выступил с новым предложением, сделанным им во время встречи с американским посредником Амосом Хохштейном.

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Аун заявил, что хочет возобновить зашедшие в тупик переговоры, и даже сделал конкретное компромиссное предложение, предусматривающее полный отказ Ливана от месторождения "Кариш". В то же время Аун рассчитывает на израильские уступки в других вопросах.

По некоторым данным, предложение было сформулировано президентом устно, чтобы его детали не попали к "Хизбалле", которая выступает против уступок "сионистскому врагу". С другой стороны, реализация соглашения невозможна без согласия группировки, играющей ключевую роль в ливанской политике.

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Компромисс касается месторождения "Кана-Сидон", север которого находится в ливанских водах, юг – в израильских, а середина – в спорных. Ливан готов вернуться к своему изначальному предложению – так называемой "линии 23". Издание напоминает, что подобным согласием Хохштейн обусловил свой приезд в Бейрут.

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Согласно публикации, Аун предложил передать эксплуатацию месторождение "Кана- Сидон" международному консорциуму при условии, что большая часть прибыли достанется Ливану. Страна кедров заинтересована в скорейшем начале разработки в связи с ростом цен и связывает с месторождением надежды на выход из экономического кризиса.