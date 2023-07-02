СМИ и соцсети в жизни русскоязычных израильтян: в чем отличия предпочтений новых репатриантов. Итоги опроса NEWSru.co.il

На сайте NEWSru.co.il завершен опрос по теме "Средства массовой информации и социальные сети в жизни русскоязычных израильтян в 2023 году". Похожие опросы проводились и в прошлые годы. Нынешний опрос несколько отличался от предыдущих.

В опросе, который проводился c 30 июня по 2 июля, приняли участие 1876 респондентов (1734 из них ответили на все 32 вопроса).

ИТОГИ ОПРОСА

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Проведенный опрос показал, что 56% наших читателей постоянно стараются узнавать о последних новостях (год назад таких было 46%). 30% следят за новостями "ежедневно, несколько раз в день, но не постоянно". 11% – "ежедневно, но обычно не чаще одного раза в день".

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90% регулярно просматривают новостные сайты. 46% регулярно пользуются социальными сетями. 25% регулярно смотрят телевизор. 18% регулярно слушают радио. И только 3% регулярно читают газеты. Было оговорено, что "регулярно" означает "не реже, чем один раз в неделю". Эти показатели незначительно меняются за последние годы.

Как и в прошлом году опрос показал, что женщины несколько чаще мужчин пользуются социальными сетями. Представители старшего поколения чаще регулярно смотрят телевизор, слушают радио и читают газеты, а более молодые чаще пользуются социальными сетями. Репатрианты последнего десятилетия активней в соцсетях, чем те, кто живет в Израиле давно. Активность на новостных сайтах от пола, возраста и периода жизни в стране почти не зависят.

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Как правило, последние новости наши читатели узнают из новостных интернет-сайтов (89%, показатель мало меняется с годами), из социальных сетей (49%, четыре года назад было 34%), по телевидению (30%, снижение с годами есть, но очень медленное), по радио (20%, четыре года назад было 24%), с помощью мессенджеров для мобильных телефонов (17%, четыре года назад 10%). 11% узнают последние новости из телефонных разговоров с родственниками, друзьями и знакомыми.

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Был задан вопрос: "Если произойдет теракт в Израиле, какими источниками вы воспользуетесь прежде всего, чтобы получить информацию?" Чаще прочих звучали следующие варианты ответа: 1) Новостные израильские сайты на русском языке – 71%, 2) Новостные израильские сайты на иврите – 54%, 3) Израильское телевидение – 41%, 4) Израильское радио на русском – 19%, 5) Телеграм-каналы на русском – 18%.

За последние годы, как показали проводимые нами опросы, все меньше читателей NEWSru.co.il смотрят телевизор. Если в 2014 году 21% респондентов заявляли, что не смотрят ТВ, в 2016-м – 31%, в 2018-2019 годах – 35-36%, в 2022-2023 годах таких около 40%.

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Заметно сократилось число читателей NEWSru.co.il, которые смотрят по ТВ новости: в 2014 году таких было 64%, в 2023-м – 40%.

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30% наших читателей смотрят по ТВ фильмы, 24% – передачи израильского ТВ, 20% – сериалы, 18% – познавательные передачи. Передачи российского ТВ смотрят 14% наших читателей (год назад таких было 11%, в 2019-м – 23%).

29% опрошенных являются зрителями 9-го израильского русскоязычного телеканала (рейтинг телеканала снизился, в 2019-м таких было 37%). 10% смотрят RTVi (четыре года назад 20%), 10% – Первый канал российского телевидения (четыре года назад 18%), 8% – РТР-Планета (четыре года назад 15%), 10% – НТВ (четыре года назад 13%). В целом заметно снижение интереса к русскоязычному телевидению, в том числе к телевидению российскому. Но за последний год изменений в сторону дальнейшего снижения интереса не произошло.

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Наиболее популярные украинские телеканалы: "1+1" (6%), "Украина 24" (4%), "Интер" (4%). Интерес за четыре года немного вырос, за последний год не изменился.

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Из ивритоязычных каналов предпочитают 12-й – 19%, далее следуют "Кан 11" – 12%, 13-й – 11%, 14-й канал (бывший 20-й) смотрят 7% наших читателей.

Аудитория киноканалов – 16%, National Geographic – 12%, History – 10%. Discovery – 9%. Небольшое снижение за последние годы.

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Самой популярной радиостанцией является "Кан РЭКА" – 22% участников опроса заявили, что регулярно слушают передачи этой радиостанции. Вторая по популярности радиостанция – русскоязычное "Первое радио" – 14%. "Лучшее радио" на русском языке слушают 9% наших читателей. Самые популярные ивритоязычные радиостанции: "Галей ЦАХАЛ" – 13%, "Гальгалац" – 13%, "Кан Бет" – 10%, музыкальный "Кан 88" – 8%, "Коль а-Музика" – 5%. 43% наших читателей заявляют, что не слушают радио.

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7% участников опроса регулярно читают бесплатную газету на иврите "Исраэль а-Йом" (девять лет назад таких было 14%), 4% – "Едиот Ахронот" (иврит), 2% – городские газеты на иврите, 2% – "Новости недели" (русский). 79% опрошенных вообще не читают газеты (в 2014-м таких было 59%).

Самые популярные среди наших читателей ивритоязычные сайты: ynet – 29%, walla – 15%, mako.co.il/n12.co.il – 5-7%.

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Среди русскоязычных израильских новостных сайтов, помимо newsru.co.il, самыми популярными являются: vesty.co.il – 33%, israelinfo.co.il – 24%, mignews.com – 24%, 9tv.co.il – 23%, zahav.ru – 20%, detaly.co.il – 19%, cursorinfo.co.il – 16%. При этом 34% опрошенных заявили, что из русскоязычных израильских новостных сайтов читают только newsru.co.il.

Среди неновостных сайтов на русском языке, созданных израильтянами и/или посвященных еврейской тематике, наши читатели чаще других читают jewish.ru (4%), isrageo.com (2%), beseder.ru (2%).

Самые популярные сайты израильских новостей на других языках (не иврит и не русский): ynetnews.com – 4%, jpost.com – 3%.

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Среди зарубежных сайтов новостей наши читатели чаще других читают meduza.io (17%), news.google.com (13%), bbc.co.uk (14%), lenta.ru (10%), dw.com (7%).

Самые популярные среди наших читателей YouTube-каналы: "Фейгин Live" – 22%, "Майкл Наки" – 20%, "Телеканал Дождь" – 17%, "вДудь" – 16%, "В гостях у Гордона" – 14%, "Александр Невзоров" – 15% и др. Каналы пророссийских блогеров регулярно смотрят 5%.

Самые популярные среди наших читателей израильские русскоязычные телеграм-каналы: NEWSru.co.il – Новости Израиля – 50%, Вести Израиль – 19%, 9 канал | Channel 9 – 18%, Детали: новости Израиля – 14%, Дежурный по Израилю – 10%.

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38% опрошенных заявляют, что у них есть личный блог или страница в социальной сети в интернете. При этом 63% говорят, что пользуются социальной сетью Facebook (то есть этой сетью пользуются даже те, у кого нет своей страницы в Facebook или она неактивна). 42% используют Telegram, 20% – Instagram, 15% – "Одноклассники". Популярность других соцсетей заметно ниже.

40% опрошенных регулярно следят за новостями по блогам и социальным сетям, 26% делают это изредка.

Для получения новостной информации наши читатели чаще прочих используют следующие мессенджеры: WhatsApp – 50%, Telegram – 40%, Facebook Messenger – 21%, Viber – 11%, Skype – 11%. Отметим рост популярности Telegram за последние четыре года.

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33% говорят, что всегда проверяют информацию, публикуемую в соцсетях, и 49% проверяют, если опубликованная информация им кажется сомнительной. При этом информацию, публикуемую новостными сайтами, всегда перепроверяют 25% опрошенных, "только сомнительную" – 59%.

67% наших читателей резко отрицательно относятся к "фейкньюз" (заведомо ложным новостям).

Был задан вопрос "Опасаетесь ли вы, что в эпоху искусственного интеллекта станет невозможно отличать "фейкньюз" от реальных новостей?" 55% ответили утвердительно, 19% не опасаются, остальные затрудняются с ответом.

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Был задан вопрос: "Оказывали ли вы когда-нибудь финансовую помощь важному для вас интернет-ресурсу, которым пользуетесь регулярно?" 17% дали утвердительный ответ.

47% полагают, что к 2050 году не будет газет, 13% считают, что не будет радио, 12% – что не будет телевидения, 4% – что не будет и интернет-СМИ. 35% полагают, что все виды современных СМИ найдут свою аудиторию и в 2050 году.

Был задан вопрос: "Ваше мнение: должны ли израильские СМИ выступать на стороне Израиля в информационной войне?" 58% выбрали ответ "Однозначно, да". 33% ответили так: "Израильские СМИ должны учитывать интересы Израиля, но не должны участвовать в информационной войне". 2%: "Категорически, нет". 7% затруднились с ответом на этот вопрос или выбором одного из предложенных вариантов ответа.

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Последний вопрос звучал так: "Испытываете ли вы нехватку источников информации?" Только 15% сказали, что им источников информации не хватает. 18 выбрали ответ: "Скорее можно говорить о "переборе" источников". 61% заявили, что нехватки источников информации не испытывают.

Отличия представителя алии последних 10 лет от "среднего" участника опроса

Первое и главное отличие: средний представитель алии 2014-2023 годов в среднем гораздо моложе, чем средний участник данного опроса.

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Он гораздо реже смотрит телевизор и слушает радио, при этом чаще пользуется социальными сетями. В том числе для того, чтобы узнать последние новости.

Вообще новые репатрианты активнее в соцсетях, чем наш "средний читатель". Причем, если в целом самой популярной соцсетью среди участников опроса является Facebook, то среди репатриантов 2014-2023 годов – Telegram.

И даже в случае, если потребуется срочная информация о последствиях теракта, 53% новых репатриантов будут искать ее в телеграм-каналах на русском языке (в целом среди наших читателей такими источниками информации в подобной ситуации будут интересоваться 18%). С большим отрывом Telegram лидирует и как мессенджер среди новых репатриантов, хотя в целом самым популярным мессенджером является WhatsApp.

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Самым популярным израильским русскоязычным телеграм-каналом (после канала NEWSru.co.il) среди нашей аудитории является "Вести Израиль", среди новых репатриантов – "Дежурный по Израилю".

42% представителей алии последних 10 лет считают, что надо запретить в Израиле трансляцию российских федеральных телеканалов. В целом так считают 36% участников опроса.

По понятным причинам, новые репатрианты реже, чем прочие пользуются ивритоязычными СМИ. Но довольно многие из них являются потребителями таких СМИ. К примеру, сайт Ynet регулярно читают 17% участников опроса, репатриировавшиеся за последние десять лет. В целом 29% наших респондентов читают и этот сайт.

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Новые репатрианты проявляют несколько больший интерес к англоязычным источникам, хотя и среди них эти СМИ особой популярностью не пользуются.

Зарубежные русскоязычные СМИ значительно популярней среди репатриантов последней волны. К примеру, сайт meduza.io регулярно читают 34% представителей алии 2014-2023 годов, а в целом – 17% наших читателей.

Отметим также, что в первой тройке новостных сайтов, регулярно посещаемых репатриантами 2014-2023 годов: NEWSru.co.il, Vesty.co.il и Detaly.co.il. Хотя сайт Detaly.co.il "в общем зачете" менее популярен, чем israelinfo.co.il, mignews.com, 9tv.co.il, zahav.ru.

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Интерес к популярным русскоязычным YouTube-каналам у всех категорий примерно одинаков. Однако если в целом среди нашей аудитории сегодня самым популярным каналом является "Фейгин Live", то среди новых репатриантов – "вДудь".

Новые репатрианты заметно чаще, чем прочие участники опроса, оказывают финансовую помощь важному для них интернет-ресурсу, которым пользуются регулярно.

И еще одно важное отличие. При ответе на вопрос "Должны ли израильские СМИ выступать на стороне Израиля в информационной войне?" большинство репатриантов последних десяти лет выбирают ответ: "Израильские СМИ должны учитывать интересы Израиля, но не должны участвовать в информационной войне". При этом в целом большинство нашей аудитории выбирает другой, более патриотичный ответ: "Однозначно, да".