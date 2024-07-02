ЦАХАЛ: после обстрела террористами района Мицпе Йосеф военными были атакованы несколько боевиков

ЦАХАЛ сообщает, что после обстрела террористами района Мицпе Йосеф, около поселка Ар Браха, к югу от Шхема, были обнаружены несколько вооруженных боевиков, по которым был открыт огонь. Зафиксированы попадания. (Палестинские источники сообщают об одном раненом.)

Операция по задержанию террористов, обстрелявших район Мицпе Йосеф, продолжается.

Как сообщалось ранее, днем 2 июля поступило сообщение о стрельбе в районе поселка Ар Браха.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передавала: легкое огнестрельной ранение получил мужчина 38 лет, путешествовавший в районе Мицпе Йосеф. Он доставлен в больницу "Меир" в Кфар-Сабе.