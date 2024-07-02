Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 2 июля, температура немного повысится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 19-29 градусов, в Тель-Авиве – 26-30, в Хайфе – 24-28, в Эйлате – 28-39, в Беэр-Шеве – 23-33, в Мицпе-Рамоне – 19-33, на побережье Мертвого моря – 29-37, в Ашкелоне и Ашдоде – 25-30, в Ариэле – 21-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 26-35, на Голанских высотах – 21-34.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30 градусов, высота волн – 90-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

В среду-четверг температура повысится. В пятницу – без существенных изменений.