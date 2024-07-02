ЦАХАЛ: в бою в секторе Газы погибли двое военнослужащих

Разрешено к публикации: в бою в центре сектора Газы погибли двое военнослужащих ЦАХАЛа.

Названы имена погибших:

старшина резерва Надав Эльханан Нолер (Кноллер), 30 лет, из Иерусалима, боец 121-го батальона 8-й бригады,

майор резерва Эяль Авнион, 25 лет, из Од а-Шарона, офицер 121-го батальона 8-й бригады.

В том же бою в центре Газы еще один боец 121-го батальона 8-й бригады был тяжело ранен.

Кроме того, в бою на юге сектора Газы был тяжело ранен боец ​​52-го батальона 401-й бригады.

Со времени начала наземной операции в Газе (с 27 октября 2023 года) на разных фронтах погибли 320 военнослужащих.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 674 военнослужащих ЦАХАЛа.